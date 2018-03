Fio de alta tensão cai e deixa trânsito parado na BR-364, próximo a Corrente

O pesquisador meteorológico Davi Friale, informou em sua previsão do tempo para esta terça-feira, 13, que há probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas fortes e volumosas, raios e ventanias, podendo causar sérios transtornos à população de pontos vulneráveis, com rápida inundação de ruas, transbordamentos de igarapés, queda de galhos e árvores em algumas partes do Acre e estados vizinhos.

“Em algumas áreas, pode chover forte e intensamente, com raios, principalmente, no centro, no leste e no sul do estado.”

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 55 e 75%, no leste e no sul do estado, e, entre 50 e 70%, nas demais áreas, informa.