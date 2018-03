Eduardo Farias apresenta Moção de Pesar pela morte de Tião Pequeno

O líder do prefeito de Rio Branco, vereador Eduardo Farias (PC do B), apresentou, durante sessão nesta terça-feira, 13, Moção de Pesar pelo falecimento do radialista Tião Pequeno.

O radialista morreu no sábado passado. Vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no início de março, Tião estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) desde o dia 02.

“Alguém que tem uma vida inteira como comunicador da radiodifusão, um locutor popular, além de um cantor da noite.”