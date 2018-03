Confusão e bate-boca marcam tramitação de projeto da terceirização do Huerb e UPAs

Em apenas um dia, os deputados estaduais derrubaram dois vetos do governador do Acre, Sebastião Viana, do PT. Após a derrubada do veto do chefe do executivo ao projeto que tente evitar demissões no Pró-Saúde, o gestor petista sofreu uma nova derrota quando vetou uma emenda do deputado Gerlen Diniz (Progressistas) que obriga o Estado a realizar provas de concursos em municípios isolados como Jordão, Santa Rosa e Marechal Thaumaturgo.

Por unanimidade, os deputados derrubam o veto governamental que proibia realização de concursos em municípios isolados e estabelecia polos para realização das provas. A partir de agora, o governo do Acre está obrigado a realizar provas de concursos públicos em todos os municípios e levar a logística necessária para realização de concursos públicos nas cidades onde os candidatos precisam se descolar para outros municípios.