Com saída de Marcus, Socorro Neri deve diminuir espaço do PT na prefeitura de Rio Branco

A vice-prefeita Socorro Neri já começou a colocar sua forma de gerir a máquina pública a todo vapor com a iminente saída de Marcus Viana para a disputa do governo do Acre. Ela e um grupo seleto de pessoas começaram a montar a equipe que estará no comando da prefeitura a partir do mês de abril. Mudanças já começaram a ser feitas para que pastas ocupadas por membros do PT passem a ser de domínio do PSB, seu partido.

A primeira mudança forte deve ser a saída de Manuel Lima da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Social – SEMACS, para a entrada de uma pessoa até então identificada como Airton, que seria ligada ao deputado federal César Messias, candidato a reeleição. Com isso, Sibá Machado perde espaço com Manuel Lima fora do jogo.

Outro que também deve “rodar” é o secretário de Direitos Humanos do municipio, Marcus Antonius de Bastos. Esse espaço deve ser ocupado com algum nome do PSB da vice-prefeita.

De olho nas eleições, Claudio Ezequiel estuda deixar a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. Caso isso se concretize, Socorro não deixará esta pasta estratégica na mão do PT. Ela já tem um nome e o convite já foi inclusive feito.

Com as saídas de Andréia Forneck, da Comunicação, e André Kamai, da Casa Civil, para se dedicarem a campanha de Marcus, esses postos devem ser ocupados por pessoas intimas da prefeita sem ligação com o PT. Na casa civil, quem deve ocupar a função é o ex-vereador Marcio Oliveira, que pertence ao ciclo intimo da vice e sempre foi visto com desconfiança pelo PT. Na comunicação, não se sabe ainda.

Já na EMURB, com a possível saída de Edson Rigaud, um nome é estudado para a empresa, mas é provável que um funcionário de carreira assuma as rédeas. Já Rigaud é cotado para a secretaria de Finanças, no lugar de Marcelo Macedo.

Outra que deve ser trocada também, mas só depois das eleições, deve ser Janete Santos, secretaria de planejamento de Marcus.

O fato é que com essas mudanças, a ala radical do PT já ameaça se rebelar e expor os descontentamentos. Uma reunião para apaziguar os ânimos deve ser feita nos próximos dias. É importante ressaltar que Marcus está ciente de todas essas mudanças e aparenta tranquilidade.