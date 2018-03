Anão do MMA perde a visão e amigos fazem campanha de solidariedade

É considerado grave o estado de saúde do anão Jair Moreira, o “Pantera Branca”, do Yaco. Internado em um dos leitos do HUERB desde o mês passado, ele perdeu quase 100% da visão devido a diabetes que avança.

Os médicos ainda detectaram um tumor na região do reto, o que complica ainda mais a situação dele, que é funcionário da Rádio Difusora.

Em Sena Madureira, cidade onde reside, amigos se mobilizaram em uma campanha de solidariedade. O radialista J. Cavalcante com apoio de colegas da rádio, está organizado uma rifa para arrecadar recursos financeiros em favor do anão.

Segundo Cavalcante, o gasto principal é com um acompanhante que cobra R$ 50,00 para ficar no hospital com Jair.

Dos familiares, apenas uma tia, que mora em Sena Madureira, tem visitado o sobrinho na capital.

“A Gente está se mobilizando aqui para ajudar o Jair. Ele não tem recursos e a família sumiu. Apelamos para a sensibilidade de todas as pessoas que o conhecem. É um amigo e se tornou uma figura folclórica depois que participou das lutas entre os anões”, comentou.

Jair adotou o apelido de Pantera Branca para disputar duas lutas entre anões no estilo MMA em Sena Madureira. O evento foi destaque na imprensa nacional, mas ele recusou novos convites após a primeira exibição.

Quem estiver disposto a ajudar pode entrar em contato com o radialista J. Cavalcante pelo fone (68) 99965-8226