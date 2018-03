Uma em cada 100 mulheres recorreu à Justiça por violência doméstica em 2017

As novas instalações do Centro Médico Dr Arthur Chalub Leite foram entregues, nesta segunda-feira (12), pela presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Denise Bonfim. O prédio, com estrutura arquitetônica moderna, visa melhorar a qualidade de vida de magistrados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário Acreano.

Além de atender às normas de acessibilidade, o espaço, situado anexo ao prédio-sede do TJAC, conta com serviço médico na área de clínica geral, psicologia, assistência social, fisioterapia, enfermagem e odontologia. A novidade é o espaço, uma pequena academia, para atividades físicas que serão utilizadas, preferencialmente, por pessoas indicadas pelo médico.

“É um momento de felicidade a entrega das novas instalações do Centro Médico. Representa preocupação da Administração em prol do bem comum, reconhecimento e valorização com as ofertas desses serviços que serão oferecidos. Que todos possam aproveitar o espaço que foi concebido com tanto esforço”, disse a presidente.

Centro Médico

O Centro Médico funcionou na área central de Rio Branco desde quando foi fundado, em 1996, na então gestão do desembargador Jersey Pacheco. Reformas foram feitas nas gestões da desembargadora Isaura Maia, em 2008, e desembargador Roberto Barros, em 2012. O novo local, por exemplo, conta agora com área total de 721,31 metros quadrados e possui dois pisos. O térreo para as atividades físicas e administrativas e a parte superior, para atendimentos médicos e exames. No mesmo local funcionará o serviço administrativo da Gerência de Qualidade de Vida (GEVID).

Reconhecimento

O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre, Leuson Rangel, destacou a questão social, financeira e de saúde concebidos pela atual gestão.

No lado social, ele comentou sobre o esforço da desembargadora-presidente em promover encontros de valorização e aperfeiçoamento. Do lado econômico, enfatizou os 30% de aumento aos servidores e finalizou a parabenizando pela entrega do Centro Médico que visa a qualidade de vida e bem- estar.

Prestigiando o evento, a vice-prefeita Socorro Neri enalteceu a admiração pelos serviços executados pela atual Administração do TJAC. “É gratificante participar desse momento. Percebemos que a estrutura, tanto física quanto dos serviços ofertados, são de extrema qualidade. Pensar em saúde é pensar nesse espaço criado, pois não é voltado apenas à consulta médica, mas abrange a qualidade de vida de uma forma geral”, salientou a vice-prefeita.

Prestigiaram o evento ainda a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro; desembargadores Eva Evangelista e Júnior Alberto, além da presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), desembargadora Regina Ferrari e os juízes auxiliares da Presidência e Corregedoria, Lois Arruda e Cloves Ferreira, servidores e colaboradores.