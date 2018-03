Tite convoca 25 jogadores para amistosos contra Rússia e Alemanha

O técnico da seleção brasileira de futebol, Tite, anunciou hoje (12) a lista de jogadores convocados para os dois amistosos neste mês de março, contra Rússia e Alemanha. Dos convocados, 22 jogam no exterior (sendo 21 na Europa) e apenas três no futebol brasileiro (todos defensores).

Os clubes com maior número de jogadores listados são o Paris Saint-Germain (PSG) e o Manchester City, com três cada um. Os goleiros convocados são Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Neto (Valência).

Os defensores, ou seja, zagueiros e laterais, são: Daniel Alves (PSG), Geromel (Grêmio), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão), Fagner (Corinthians), Rodrigo Caio (São Paulo) e Thiago Silva (PSG)

Para o meio-campo foram convocados Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Talisca (Besiktas) e Willian (Chelsea).

Já os atacantes são Douglas Costa (Juventus), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Taison (Shakhtar Donetsk) e Willian José (Real Sociedad).

O atacante Neymar não foi convocado porque ainda está se recuperando de uma cirurgia que fez no pé, no último dia 3.

O Brasil enfrentará os russos em Moscou, no dia 23 de março, e os alemães em Berlim, no dia 27. Esta é a penúltima convocação antes da Copa do Mundo de 2018. A lista final de convocados para a Copa da Rússia deverá ser divulgada no início de maio.