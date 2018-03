Polícia não descarta hipótese de tentativa de homicídio em caso de professor baleado na Via Verde

O Centro de Estudo de Línguas do Acre (CEL) inicia as aulas nesta segunda-feira, 12. Para as turmas que funcionam nos dias de terça e quinta, as aulas começam na terça-feira, 13.

Os cursos serão ministrados na sede do CEL, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Colégio Barão do Rio Branco, no Centro de Referência de Inovações Educacionais (CRIE) e na Escola Heloísa Mourão Marques.

Referência no ensino gratuito de línguas, o Centro de Estudos oferece cursos presenciais de Língua Inglesa, Espanhola, Italiana, Francesa e Língua Brasileira de Sinais, a Libras, nos turnos manhã, tarde e noite.

Neste primeiro semestre de 2018, somando todos os módulos, o CEL atenderá cerca de 3.800 pessoas, entre elas, alunos da rede pública, servidores públicos e comunidade. Desse número, quase mil são de novos estudantes.

Desde a sua criação no início do governo de Sebastião Viana, já passaram pela entidade mais de 32 mil estudantes. O CEL é uma instituição da Secretaria Estadual de Educação e Esporte (CEL), mantida pelo Governo do Estado do Acre.