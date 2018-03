Mais de 125 concursos públicos com inscrições abertas reúnem 15 mil vagas em todo o país; confira a lista

Está foragido desde a tarde de domingo (11), o presidiário em regime fechado, Gean Moreira Brilhante, que fugiu após se passar pelo irmão, durante o horário de visita ocorrida por volta das 15h no presídio Francisco de Oliveira Conde (Foc). Os agentes só descobriram a façanha depois que o irmão se apresentou querendo sair da unidade ao final do horário e com a roupa do apenado.

De acordo com o informado pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Fefson Moreira Brilhante, apresenta grande semelhança com o irmão apenado e no momento em que foi visitá-lo, eles trocaram de roupa e o preso conseguiu passar com facilidade pelos agentes penitenciários.

Diante do quadro defasado, três agentes estavam controlando a entrada e saída, realizavam o preenchimento das fichas e faziam a segurança do banho de sol, percebendo a troca somente no momento em que Fefson se apresentou para sair, já tendo o irmão assinado a ficha de saída da unidade.

Diante da situação, as forças de segurança de plantão foram acionadas e o preso agora está sendo procurado pela cidade. O irmão, após prestar depoimento na delegacia, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e em seguida foi liberado.