Detento foge do presídio após fingir ser o irmão no horário de visita do FOC

O crescimento da onda de violência que toma o Acre fez com que o setor de Policiamento Escolar colocasse em prática uma séria de ações preventivas nas escolas públicas, iniciando por Rio Branco. As organizações criminosas estariam recrutando estudantes, e a ação faz parte da nova fórmula de trabalho do setor policial.

As ações que ocorrem em parceria com a Secretaria de Educação e Esporte (SEE), e visa garantir mais segurança aos alunos e professores da rede pública de ensino. Até os pais e responsáveis estão sendo chamados a participar mais da vida escolar dos estudantes.

Nesse sentido, foi lançado o Projeto de Prevenção às drogas, na escola na Escola Frei Artur, além de palestras voltadas aos pais e responsáveis dos alunos nas Escolas Salgado Filho e João Paulo II. Entre os temas abordados está a pátria e poder, ou seja, a importância dos pais no contexto escolar.

“Iniciamos o ano letivo com atividades preventivas junto à comunidade escolar em parceria com a SEE, conforme o Plano de Governo. Alicerçando as escolas na área da segurança e ações preventivas. Vale lembrar, que já estávamos realizando o policiamento ostensivo desde que iniciaram as aulas”, afirmou o comandante do Policiamento Comunitário, tenente-coronel Douglas Thomaz.