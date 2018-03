Corpo encontrado boiando no rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, é de jovem que foi degolado, diz IML

O ex-deputado estadual Luiz Calixto diz estar torcendo para que o ex-secretário de Planejamento dos governos Jorge Viana e Binho Marques, Gilberto Siqueira, recuse o convite para participar do eventual governo de Gladson Cameli. E Calixto apresenta seus argumentos: “Gilberto foi o manda chuva nos governos de Jorge Viana e Binho Marques, onde pintava e bordava, e um dos mentores do falido modelo da Florestania que atrasou o Acre em décadas. Gilberto é uma espécie de “Midas às avessas”, ou seja, tudo que ele tocou, no lugar de virar ouro, virou merda. Não há nenhum investimento feito com os milionários empréstimos que sirva de exemplo de progresso econômico”, diz o ex-deputado, que é economista.

Há uma semana durante uma entrevista no Bar do Vaz, no ac24horas, o senador Gladson Cameli, pré-candidato ao governo do Acre pelo PP, disse que convidaria sem receio algum Gilberto Siqueira para compor seu governo por enxergar no ex-secretário qualidades técnicas. A declaração de Cameli gerou muito burburinho e insatisfações na oposição.

“Para o bem da oposição e para felicidade geral do povo do Acre estou torcendo que o senhor Gilberto Siqueira recuse o convite do futuro governador , Gladson Cameli, para “propor alternativas de desenvolvimento para estado”, diz Calixto.