Câmera de segurança flagra pessoa jogando lixo na frente de creche em Rio Branco

O ex- diretor do sistema penitenciário do Acre, Felismar Mesquita, é o novo presidente da executiva regional do Partido Pátria Libre (PPL), O nome de Mesquita foi homologado pela presidência nacional do partido ontem (11), em São Paulo, depois de uma reunião com os caciques da sigla.

Mesquita lidera no estado um grupo que se desligou do PC do B no início de 2015, e desde então vem se organizando para formar um bloco consistente e abrir espaços para nomes que foram preteridos na casa comunista.

Felismar disse que já na eleição deste ano , o partido terá candidatos estaduais e federais e que vai compor com a FPA na majoritária.

¨ Nossa proposta é trazer para o partido pessoas que se perderam no caminho ao longo desses anos. Vamos organizar e estruturar o PPL no estado para ampliar o espaço no estado¨, disse ele.

O PPL conta com dois deputados federais e terá candidato á presidência da república. O ex- deputado e dirigente político João Vicente Goulart é o nome indicado pelo PPL.