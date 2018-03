Caixa realiza seleção para contratação de estagiários de nível médio e técnico com vagas para a capital e interior

Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mais de 18 mil benefícios do Seguro Defeso foram processados no Acre. O benefício é uma espécie de Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA).

A estimativa é que seja injetado cerca de R$ 50 milhões na economia do Estado este ano com o pagamento dos segurados. Os primeiros pagamentos já iniciaram e o maior montante será liberado até o final do mês de março.

O auxílio federal é pago durante a época do Defeso, período que consiste na interrupção da pesca de certos tipos de peixes em rios do Acre. A restrição iniciou no último dia 15 de novembro e segue até 15 de março, com o objetivo garantir a reprodução dos peixes na Bacia Amazônica. Durante os quatro meses de restrição, os pescadores acreanos estão proibidos de pescar algumas espécies de peixes.

Para receber o auxílio do governo, os pescadores precisam entregar o requerimento para as colônias, sindicatos e associações que repassam ao INSS.