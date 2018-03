Acidente e ruas alagadas durante a chuva em Rio Branco

Outra vez diversas ruas e avenidas de Rio Branco ficaram alagadas durante mais uma chuva na capital acreana. É um filme repetido. O trecho localizado na frente do Deck, na avenida Getúlio Vargas, ficou submerso. É um problema crônico que a prefeitura ainda não resolveu.

Basta uma chuva rápida para o acesso ficar debaixo d’água e dificultar a passagem de veículos. Alguns motoristas se aventuram, os de ônibus não. Por causa do volume de água no trecho na manhã desta segunda-feira, 12, ele tiveram que usar uma via alternativa.

Acidente durante a chuva

O acidente envolvendo uma caminhonete aconteceu por volta das 11h desta segunda-feira (12), na Rua Mário Maia do bairro Oscar Passos, parte alta da cidade de Rio Branco. A vítima foi uma jovem de 14 anos que foi encaminhada desacordada ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

De acordo com o enfermeiro da Unidade de Suporte Avançado (Samu), Patrício Moreira. A menor estava com o pai e teria saído pra entregar um sombrinha. Ao atravessar a rua, ela não teria visto aproximação de uma caminhonete e acabou sendo atropelada. Com o impacto, ela teria sido arremessada há uma distância de 10 metros do local da colisão e foi socorrida desacordada.

A jovem deu entrada no Pronto Socorro sem nenhuma fratura aparente, porém, exames serão realizados para verificar se há traumas ou hemorragias internas.