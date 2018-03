Direito: confira a lista das melhores universidades do Brasil

Cinco universidades brasileiras estão entre as melhores do mundo na oferta de curso de Direito de acordo com a Consultoria QS. Melhor colocada no ranking que avaliou 300 instituições, a Universidade de São Paulo ocupa a 50ª posição e foi seguida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Apesar de a posição das demais instituições não ter sido especificada, foram atribuídas classificações: entre as posições 151 e 200 ficaram a FGV e a UFRJ; a UnB e a UFRGS ficaram entre a 251ª e a 300ª posição. Entre as universidades da América Latina, a USP ocupa a 3ª posição, superada apenas pela Universidad Nacional Autónoma de México e da Pontificia Universidad Católica de Chile. A FGV aparece no ranking latino-americano na a 8ª posição; a UFRJ na 13ª colocação; a UnB na 19ª posição e a UFRGS é a 20ª colocada.

Graduação em Direito

A graduação em Direito é uma das mais cobiçadas pelos estudantes brasileiros. Dados do Ministério da Educação (MEC) relativos ao Sistema de Seleção Unificada apontam que o curso recebeu 218 mil inscrições entre as 4,12 milhões realizadas no SISU 2018, entre 23 e 26 de janeiro. O número equivale a 5,19% das inscrições solicitadas, atrás apenas dos cursos de Medicina (235.508) e Administração (221.413).

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) apontam que bacharel em Direito têm os maiores salários entre as 10 carreiras mais buscadas do SISU: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina, Pedagogia e Psicologia. Destas, as mais bem remuneradas são Direito, Engenharia Civil e Medicina, com médias de R$ 10.763, R$ 8.963,31 e R$ 8.522,84 por mês, respectivamente.

Quanto custa uma faculdade de direito

Apesar de custar, em média, R$ 800 por mês, é possível ingressar na faculdade de Direito com bolsas de estudo de até 70% disponibilizadas em todo o país por meio do Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional nacional. Através do curso, o bacharel em Direito torna-se profissional de alta capacidade de atuação na área jurídica aplicando as normas vigentes em diferentes setores sociais de forma a organizar as relações entre indivíduos e grupos da sociedade. Em média, a formação dura cinco anos.

O Educa Mais também oferta bolsas de pós-graduação em Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Aplicado à Educação, Direito Civil e Processo Civil, Direito Constitucional, Direito Contratual, Direito de Família, Direito de Negócios, Direito Digital, Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Direito Público e diversas outras especialidades.