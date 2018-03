Caminhonete capota na Via Verde próximo a rotatória de acesso ao bairro Sobral e motorista sai ileso

A Altaneira Escola de Aviação Civil está com as matrículas abertas para os cursos de aeromoça, comissário de voo e piloto privado de avião em Rio Branco. A escola de aviação civil com sede na capital é a primeira homologada na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) do Estado do Acre.

As aulas terão início no dia 17 de março e as vagas são limitadas. As aulas acontecerão todos os sábados e a duração é de 5 meses. O sonho de Arycso Alves de ser piloto se tornou realidade, e ele foi um dos aprovados na prova da Anac pela escola Altaneira. Quem também realizou o sonho de ser comissário de voo foi o aluno Carlos Vianna, que foi aprovado na banca da Anac e agora poderá ocupar o cargo de comissário em voos nacionais.

Seu sonho de trabalhar na aviação nunca esteve tão perto!

Pagamento facilitado no cartão e no boleto bancário!

Contatos:

Telefone: 68 2102-7000

WhatsApp: 68 9 9978-8052

Site: www.altaneiraaviacao.com

E-mail: altaneiraaviacao@gmail.com

Rua Francisco Mangabeira, 23, Bosque. Próximo ao campo do Vasco.

Curta nossa página no facebook: https://www.facebook.com/AltaneiraAviacao/