Vendedor ambulante diz que foi agredido por fiscais da prefeitura; “Provocou toda situação e faltou com a verdade”, refuta chefe dos Espaços Públicos

O vendedor ambulante Raimundo de Queiroz Mesquita procurou o ac24horas para denunciar que foi agredido por fiscais da prefeitura na calçada da rua Benjamin Constant, na frente da Caixa Econômica, no Centro de Rio Branco, às 10 horas da manhã da segunda-feira passada.

Raimundo vende produtos e equipamentos de beleza. Ele afirma que os fiscais do Município com a ajuda de policiais militares chegaram ao lugar em que ele estava e lhe obrigaram a sair da calçada. Após resistir a abordagem, vendedor diz que foi “agredido”, algemado e levado ao box da Polícia Militar no Terminal Urbano de Rio Branco.

“Me agrediram, me jogaram no chão. A população se revoltou contra a situação, e os fiscais junto com a Polícia Militar pediram para que a população não gravasse nenhum tipo de áudio e vídeo. Me agrediram, me algemaram. Me levaram da frente da Caixa Econômica, em praça pública, até o box do Terminal Urbano algemado. Foi abuso de poder por parte da prefeitura.

Procurado, o coordenador do setor de Espaços Públicos de Rio Branco, Marcos Café, refutou as denúncias de agressão e abuso por parte dos fiscais. “A ordem é não tratar ninguém mal e nem desrespeitar”, diz.

“Ele estava na área azul, onde não pode ter pessoas vendendo na calçada e provocou toda uma situação e faltou com a verdade. O fiscal pediu pra ele afastar pro lado, ele disse que não ia afastar, que a mercadoria dele tem nota, mas ele não teve o entendimento da explicação do fiscal. Não é porque tem nota que pode se chegar e colocar aleatoriamente em qualquer lugar. Tem que buscar a prefeitura pra requerer esse espaço pra trabalhar. Se for possível lá, a gente coloca lá, se não for possível a gente vai buscar uma solução junto com ele. Mas ele insistiu que não iria tirar a mercadoria dele e que ninguém iria levar a mercadoria dele.”

Marcos Café confirma que o vendedor foi algemado e levado ao box da PM no Terminal Urbano por desobediência.

No local, foi feito um Boletim de Ocorrência, o rapaz pediu desculpas ao fiscal que o abordou e em seguida foi liberado.

“Foi preciso conduzir ele até o box pra ele se explicar. Ficou exaltado. Reagiu à condução dos policiais que tiveram que algemá-lo. No box, houve um entendimento. Ele pediu desculpa para o fiscal. Foi feito um boletim.”