Morre em Rio Branco o radialista Tião Pequeno, vítima de Acidente Vascular Cerebral

A advogada Dienifan Pinheiro Lima, filha do deputado estadual Jonas Lima (PT), nomeada nesta semana para o cargo de presidente da Junta Comercial do Estado do Acre, após um suposto arranjo político do Palácio Rio Branco, conforme informação que circulou na opinião pública local, resolveu se manifestar.

Contrariando as críticas veiculadas na imprensa local e nas redes sociais, Dienifan Lima afirma que sua nomeação não tem nada a ver com a influência de seu pai.

“Quero dizer à todos que apoiam meu pai, e aos que não, que ele nada tem a ver com minha nomeação, pois foi oportunizado à mim desenvolver um trabalho na junta comercial e eu aceitei. O cargo já existia, o salário também já existia, o que prova que não foi um acordo político… o cargo está lá, disponível para qualquer cidadão que se qualificar (sic)”, lembra.

Dienifan foi nomeada no cargo no lugar de José Edson Figueiredo Dantas, que presidia a instituição há anos. A nomeação dela foi carregada de boatos sobre uma possível negociata porque seu pai Jonas Lima, que ameaçava deixar o PT, mudou de ideia assim que a filha assumiu o cargo. Pelo menos esse foi o comentário no meio político.

“O cargo que ocupo atualmente é bem remunerado, de fato. Mas além disso, há uma contrapartida, uma dedicação, um compromisso de atender ao interesse público e cumprir com as obrigações que à mim são impostas todos os dias, como empregada púbica de uma autarquia Estadual!”, afirma.

Destacando sua qualificação profissional, ela afirma que tem “reputação ilibada, por onde passei trabalhei com diligência e responsabilidade, podendo ser atestado por meus superiores e colegas de trabalho. Sendo filha de um deputado estadual, poderia apenas usufruir do cargo do meu pai. No entanto, saio todos os dias para trabalhar como qualquer outro cidadão. Honrando meu trabalho e minha família, conquistando meu espaço no mercado de trabalho, pois é isso que qualquer jovem que estuda e se dedica almeja todos os dias”.