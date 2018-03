Ciro Gomes abona ficha de filiação do pré-candidato a deputado federal pelo Acre, Eber Machado ao PDT de Tchê

O pré-candidato a presidência da República, Ciro Gomes abonou a ficha de filiação do deputado estadual e pré-candidato a deputado federal Eber Machado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), em evento realizado na sede da legenda, em Brasília. O ato contou ainda com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, Luiz Tchê, Jesus Sérgio, Cristovam Pontes, além de dirigentes da legenda de vários estados que estiveram na capital federal.

Eleito deputado estadual pelo PSDC em duas oportunidades, Eber Machado acredita que poderá contribuir mais com Acre, ocupando umas das oito cadeiras do Estado na Câmara Federal. “Na Assembleia Legislativa alcancei muitas conquistas, mas assisti sem poder fazer nada há muitos episódios que fogem competência de um legislador estadual. Nesses pontos, eu acredito que não vou falhar quando a necessidade for a atuação de um parlamentar federal”.

Eber Machado destaca que sua mudança de partido acontece em um momento de ajustes na legislação eleitoral que reduzirá o número de partidos e poderá atingir sua antiga legenda. “Não se trata de ato de infidelidade ao PSDC, mas precisamos de segurança jurídica para esse novo passo na política. Essa filiação ao PDT vem sendo construída há dois anos. Nesse tempo, conversamos com familiares e apoiadores que estiveram presente na conquistas de dois mandatos”.



Segundo Eber Machado, dentro do PDT ele encontrou um ambiente de unidade que vem proporcionando o crescimento do partido nos 22 municípios do Acre, destacando as conquistas das últimas eleições municipais quando a legenda ampliou o número de vereadores eleitos e apoiou e indicou membros de chapas majoritárias no interior do Estado. “Um exemplo de unidade é que o ato de filiação reuniu os três pré-candidatos a deputado federal do PDT”, diz Eber.

O deputado destaca que o partido vai realizar vários atos para apresentar sua pré-candidatura em cidades diferentes do Estado. “O PDT vai realizar dois grandes atos na cidade de Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. Nesses eventos pretendemos reunir nossa militância para abraçar as candidaturas de nosso partido para que possamos ampliar o crescimento pedetista, elegendo o maior número de deputados estaduais e federais”, enfatiza Eber Machado.