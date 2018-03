Casal é preso pela Polícia Militar em via pública com arma de fogo e drogas na capital, no beco da Lili Cadaxo

A Corrida do Trabalhador, que ocorrerá em Rio Branco, no dia 12 de maio, continua com lote de inscrições a preço popular de R$ 50,00. O objetivo é integrar o grande público amante do Atletismo de Rua durante a primeira etapa do Circuito JR de Corrida de Rua.

A Corrida do Trabalhador é uma promoção da JR Eventos em parceira com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT/DS-AC). Após a prova do dia 12 de maio, outras nove corridas ainda vão ocorrer, todas ranqueadas e com premiações simbólicas e em dinheiro ao final do ano.

As inscrições podem ser feitas no site da prova, e isso demora menos de cinco minutos. Com vagas limitadas, os atletas participantes vão ganhar camiseta personalizada, medalha de ferro e ainda terão direito à mesa de frutas, segurança e uma tarde de prática esportiva.

<<<INSCREVA-SE JÁ! – CLIQUE AQUI!>>>

O evento, que deve reunir 300 atletas em circuito fechado de prova, com largada prevista no Parque da Maternidade, ponto turístico da Capital acreana, também já teve o regulamento liberado para o público. Uma oportunidade para sair do sedentarismo e buscar mais qualidade de vida.

Há opções práticas para o pagamento da inscrição: boleto bancário, débito em conta, transferência ou depósito em lotérica ou cartão de crédito. E o melhor: é possível parcelar o valor em até 10 vezes no cartão de crédito.