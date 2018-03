Jenilson Leite participa de ação de saúde em alusão ao Dia Internacional da Mulher no município de Bujari

Na quinta-feira, 08, o deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) participou na cidade de Bujari, situada a 23 km da capital do Estado (Rio Branco), de uma ação de saúde em alusão ao dia internacional da mulher, que é comemorado mundialmente no dia 08 de março.

O atendimento dedicado as mulheres do município foi realizado no Centro de Saúde Raimunda Porfirio de Brito Ramos. A ação é uma promoção da Prefeitura do município através da secretaria de saúde, com o apoio do gabinete do parlamentar.

No dia voltado para as mulheres, a prefeitura com o apoio do gabinete do deputado Jenilson Leite ofereceu as homenageadas exames de ultrassonografia, abdome total endovaginal, teste rápido, PCCU e vacinação. Além de consultas especializada na área de ginecologia, palestras sobre a prevenção da saúde da mulher com a temática sobre o planejamento reprodutivo e as DST’s, e a distribuição de brindes para mulheres presentes.

O prefeito de Bujari, Romualdo Souza (PCdoB), enfatizou que a saúde das mulheres tem sido prioridade na sua gestão, uma vez que as mulheres têm um papel significativo no desenvolvimento de Bujari. “ Quero registrar o meu reconhecimento a todas às mulheres, em especial as bujarienses, que fizeram e fazem parte do desenvolvimento dessa cidade. Espero que possamos proporcionar cada vez mais qualidade de vida às mulheres do nosso município”, ponderou o gestor.

Já a secretária de saúde, Lícia Mara Fidélis, ponderou que o atendimento diferenciado às mulheres de Bujari no dia 08, configura o empoderamento feminino na sociedade. “ A mulher de hoje já conquistou muitos espaços e direitos. E essa data é o momento de celebrarmos nossas lutas e conquistas. E eu enquanto mulher e enfermeira me sinto honrada em fazer parte dessa gestão, podendo contribuir ainda mais com outras mulheres nessa luta por mais direito, dentre esses direitos a saúde feminina”.

Jenilson Leite, um dos contribuintes da ação na qualidade de médico e parlamentar, destacou que a gestão do correligionário tem tido um olhar especial para a saúde local, especialmente na prevenção da saúde feminina que é de fundamental importante para a longevidade desse ser especial, que é a mulher. Além disso, o parlamentar que já colaborou com outras ações de saúde do município, se colocou novamente a disposição do gestor. “ Primeiro quero parabenizar a todas às mulheres por esse dia, que é um marco da luta do gênero feminino por mais direito e equidade numa sociedade patriarcal. Parabenizo ainda o prefeito Romualdo junto com a sua equipe por ter sempre esse olhar especial com a saúde local. Ressalto que estou sempre à disposição da gestão como sempre estive”.