Forças de segurança realizam ocupação na parte alta da cidade de Rio Branco

Todo final de semana o Via Verde Shopping proporciona muitas atrações para os visitantes, além de gastronomia diversificada e lojas de diversos segmentos. Neste final de semana, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o empreendimento traz uma programação especial.

Como toda mulher tem o direito de ficar ainda mais linda, quatro lojas do shopping farão um espaço todo dedicado às mulheres. As operações: O Boticário, Maybelline, Polishop e Quem disse, Berenice? vão aflorar sua beleza gratuitamente. Demais né? Ah, o Espaço Beleza ficará dentro de cada loja citada acima e funcionará na sexta e no sábado, 9 e 10 de março, das 10h às 22h.

Depois de ficar mais bela, que tal saber mais sobre empoderamento e empreendedorismo feminino? A administradora, jornalista e empresária Mirla Miranda fará um bate papo descontraído sobre “Estações da Vida”, que abordará estes temas. A conversa ocorrerá no sábado, 10 de março, na Livraria Nobel, às 17h.

Nesta sexta, 9, também ocorrerá a Pesagem Oficial do 1º Agnus Fight de Kickboxing, que contará com as lutadoras: Amanda Barbosa e Gleice Kely, reforçando que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no ringue. O evento será a partir das 19h, na praça de alimentação.

Lembrando que a Ice Adventure Ecopista de Patinação ainda está no Via Verde Shopping para fazer a alegria de toda a família. Mas é só até 16 de março. Ela funciona das 12h às 22h de segunda a sábado; e das 12h às 21h aos domingos e feriados. O valor da diversão varia de acordo com o tempo de permanência na pista: R$ 20,00 – 20 minutos e R$ 25,00 – 30 minutos de patinação. Vale sempre ressaltar que antes de começar a patinar, cada cliente recebe instrução de um profissional habilitado e equipamentos de segurança.

O cinema também é diversão certa! Além dos filmes “Pantera Negra”, “A Maldição da Casa Winchester”, “Cinquenta Tons de Liberdade” e “Duda e os Gnomos” que já estavam em exibição, os clientes poderão assistir as estreias do longa nacional “Os Farofeiros”, o suspense “O Passageiro” e o terror “Medo Profundo”. Confira abaixo a programação completa do Cine Araújo:

Pantera Negra

Dublado (2D): 14h; 16h30; 19h; 21h30;

Dublado (3D): 15h30; 18h; 20h30;

A Maldição da Casa Winchester

Dublado (2D): 17h; 21h;

Cinquenta Tons de Liberdade

Dublado (2D): 15h; 19h;

Duda e os Gnomos

Dublado (2D): 13h15;

Os Farofeiros

Nacional (2D): 15h30; 17h30; 19h30; 21h30;

O Passageiro

Dublado (2D): 15h30; 17h30; 19h30;

Legendado (2D): 21h30;

Medo Profundo

Dublado (2D): 15h; 17h; 19h;

Legendado (2D): 21h.