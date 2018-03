Bocalon desmente boato: “meu apoio à candidatura de Ulisses é sem volta”

Irritado com boatos de setores do MDB, de que tinha feito uma composição secreta, pela qual o Coronel Ulisses Araújo sairia a deputado estadual e ele para Federal, no chapão do MDB, o ex-prefeito Tião Bocalon (foto) desmentiu ontem a boataria à coluna de que, isso tenha ocorrido ou possa a vir a ocorrer. Bocalon debitou o fato a fofocas políticas. “A nossa discussão é dentro do DEM e já tenho posição muita clara de que, independente do que for decidido no partido (ficou para a próxima semana a direção nacional do DEM anunciar mudanças nas direções regionais), vou até o fim com a candidatura do Ulisses a governador porque acredito nela”, enfatizou. Considerou a possibilidade zero de abandonar este projeto para vir a se somar ao MDB e à candidatura do senador Gladson Cameli (PP). Bocalon disse que a sua conversa e a do Coronel Ulisses com dirigentes do MDB foi porque eles convidaram e se soubesse que ia dar esta fofocada toda, não teria ido, completou. Sobre em que partido vai se filiar, Bocalon diz não estar preocupado: “tendo um partido para eu disputar a eleição para deputado federal está bom, filho” revelou. A imagem que passou é de alguém obstinado.

NEGATIVA AO DEM

Tião Bocalon também rejeitou uma proposta de ACM Neto, que deverá presidir o DEM, de continuar no partido para ser candidato a deputado federal e Ulisses Araújo sairia a deputado estadual, como forma de ajudar Alan Rick (DEM) ser o vice.

ANOTEM

O vice do Gladson Cameli pode ser nenhum destes nomes falados até aqui. Só posso adiantar isso, por enquanto, as últimas amarrações estão sendo feitas no maior sigilo. Uma engenharia de uma complexidade espetacular. Se não sair desta vez é porque querem é confusão.

PENSAR DEZ VEZES

É bom o presidente do MDB, Flaviano Melo, pensar dez vezes antes de entrar num confronto com o PSDB do deputado federal Major Rocha (PSDB). É o adversário político mais perigoso que alguém possa conquistar, por não ter papas nas línguas e nem medir o que ele vai dizer.

NÃO FICA NAS CORDAS

O governo já tentou, o PT também tentou, adversários da oposição já tentaram, mas nenhum conseguiu levar o deputado federal Major Rocha (PSDB) para as cordas, não foge de confronto. Nada melhor do que tê-lo como um aliado político. Depois explico o mote da conversa.

NOVOS RUMOS

O MDB do Juruá, onde o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) tem maioria no diretório municipal e é apoiado pela direção regional, já definiu pela candidatura da ex-deputada Antonia Sales (MDB) para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, em 2020. Ilderlei procure outro partido para disputar a reeleição. Tem ainda o fato de que, Ilderlei é pato novo no MDB.

RECLAMAR DE QUEM?

Consegui escutar ontem alguns discursos durante a sessão da ALEAC que homenageavam as mulheres, quando começou a virar uma mesmice fui embora. Achei engraçada a reclamação pela falta de espaço político para as mulheres. A questão é que mulher não gosta de votar em mulher. Ou entre as 24 vagas na ALEAC, não se teria uma maioria esmagadora de deputados. As mulheres são mais de 51% do eleitorado acreano. Reclamar de quem? Delas!

QUESTÃO DE TEMPO

A publicação da nova composição do diretório regional do DEM só será anunciada na próxima semana, mas de antemão pode se prever duas coisas: o novo presidente será o deputado federal Alan Rick e o ex-presidente Tião Bocalom deixará o DEM. Isso é ponto pacífico.

SHOPPING POPULAR

Com o Shopping Popular ganha urbanisticamente a cidade, mais empregos serão gerados, e isso é o que importa. Nunca sou contra a liberação de uma verba que vai servir a coletividade. À oposição caberá fiscalizar a aplicação dos 14 milhões de empréstimos para sua conclusão.

FALANDO DE OPOSIÇÃO

E já que estamos falando de oposição, colegas que cobrem os trabalhos da Câmara Municipal de Rio Branco costumam comentar que a atual representação oposicionista é muito atuante, mesmo sendo minoritária. Sendo Roberto Duarte, Emerson Jarude, N. Lima e Lene Petecão, os mais ativos nas cobranças ao prefeito Marcus Alexandre. Oposição é essencial no parlamento.

PULOU DO MDB

O empresário Junior da Paris Dakar não embarcou na canoa de promessas feitas pelo candidato ao Senado, Márcio Bittar, para ingressar no MDB. Preferiu ser candidato a deputado federal pelo PP. Mas de qualquer maneira cairá no chapão com todos os partidos de oposição.

COMO VIRÁ O PSDB?

Vamos ver qual será a posição que o PSDB vai tirar na reunião de hoje, quando estará em debate os últimos acontecimentos políticos, o veto do MDB a que o PSDB entre na chapa majoritária, e a questão da escolha do candidato a vice-governador de Cameli.

NÃO ME LEMBRO

Olhe que já acompanhei muitas montagens de chapas majoritárias, mas nunca vi nada parecido com esta confusão da escolha do vice na chapa dos partidos tradicionais da oposição e cada um querendo ser mais cacique do que o outro. Todo mundo olhando para o umbigo.

PAGANDO PARA VER

O deputado Manoel Moraes (PSB) garante que o seu partido terá chapa própria para deputado estadual. Estou pagando para ver isso acontecer. Só a presença do Moraes na chapa assusta qualquer candidato. É hoje um dos nomes mais fortes dentro da ALEAC para a reeleição.

VAI ESPERAR SENTADA

A deputada Leila Galvão (PT) é uma máquina para reivindicar melhorias para o Alto Acre. Está pedindo através de requerimento na ALEAC que, o DERACRE dê uma arrumada na ponte que liga Brasiléia-Cobija (a ponte nova), que está com problemas de conservação. O problema é que pediu ao DERACRE, que dizem estar mais quebrado do que arroz de terceira.

NÃO É IMPOSSÍVEL

Um velho observador da política acreana comentava ontem que, caso os candidatos da oposição continuem a dar o segundo voto para o deputado Ney Amorim (PT), movimento que é muito forte e crescente, pode redundar na FPA eleger dois senadores. Não é algo impossível. Ney é um dos políticos da nova safra mais habilidosos que conheço. Atua como profissional.

TEM QUE MOSTRAR A CARA

Político que não mostra a cara e não defende seu partido tem o mesmo valor que uma nota de 300 reais. Por isso não critico a defesa aberta que o deputado federal Léo de Brito (PT) faz do ex-presidente Lula, porque mostra ter lado. Esquisito seria o Léo endeusar o Temer.

RESPEITO PELO CONTRADITÓRIO

Não formo no time que defende o Lula, mas como jornalista, eu tenho que respeitar o contraditório. Ou então deixo de ser jornalista e viro um torcedor e balançador de bandeira.

QUANTOS MARCAREM

O senador Gladson Cameli (PP) tem dito em suas entrevistas que estará presente em todos os debates para o qual for convidado durante a campanha. Tem mostrado desenvoltura.

PT APOSTA QUE MASSACRA

O sentimento dos defensores da candidatura do prefeito Marcus Alexandre (PT) ao governo é que ele vencerá qualquer debate em que enfrentar o candidato da oposição, Gladson Cameli (PP). Dão isso como um trunfo de campanha, pelo fato do Marcus ter o domínio dos números.

É UM EMPRESÁRIO

Uma tolice tentar se atacar o Coronel Ulisses Araújo por este ter tido negócios com o governo. É um empresário que venceu uma licitação para prestar um serviço, qual é o problema nisso? O que vai interessar é que, como candidato ao governo, quais os projetos que tem para desenvolver o Acre. O restante é periférico. A empresa da família do deputado Jonas Lima (PT) não tem negócios altos com o DNIT? Não confundam atividade política com empresarial.

PARCERIA POLÍTICA

Está encaminhada a parceria pela qual o deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) e seu irmão e vereador Railson (PODEMOS), apoiarão a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD). Na última conversa que tiveram avançaram muito no fechamento de uma parceria.

MAIS VOTADO

O deputado e Pastor Jairo Carvalho (PSD) diz que não tem medo de errar em sua previsão de que o senador Sérgio Petecão (PSD) será o mais votado para o Senado nesta eleição.

NOMES DO MDB

Flaviano Melo, Jéssica Sales, Carlos Beirute, André Hassem são até aqui os candidatos que disputarão vagas na Câmara Federal pelo MDB. O MDB estará no chapão da oposição.

CAMPANHA ORGANIZADA

A questão se vai ou não ganhar a eleição é lá com as urnas. Não sou vidente. Mas posso reconhecer que a campanha do novato Rudiley Estrela está muito movimentada. É o candidato a deputado federal do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro.

POR TUDO QUE JÁ FOI

Ninguém é imbatível em eleição. Nem os favoritos. Vide o caso da derrota do então senador Nabor Junior (MDB), um ícone da política acreana, para o desconhecido Geraldinho Mesquita (PT). Mas anotem: Jorge Viana, que foi governador, prefeito, hoje senador, leva uma vantagem por seu conhecido em todos os grotões do Acre e será um candidato fortíssimo ao Senado. Some-se a isso que tem o irmão Tião Viana governando o Estado. Isso pesa numa campanha.

PCdoB ESQUEÇA

Os dirigentes do PCdoB esqueçam: a coluna tem informação segura e confiável de que a corrente amplamente majoritária dentro do PT é a de uma chapa própria de deputado estadual. Tanto é assim que só no Juruá o PT já tem quatro candidatos certos. Outra alta figura petista, completou a informação de que mesmo que tentasse não conseguiria mudar o panorama.

GAMELEIRA RETORNA

O GAMELEIRA CONECTION retorna hoje no ac24horas com a temporada 2018.

EXPECTATIVA DE PODER

Há bem pouco tempo a vice-prefeita Socorro Nery entrava numa solenidade, falava, e recebia palmas tímidas. Com a certeza de que será prefeita efetiva a partir de 7 de abril, quando o prefeito Marcus Alexandre renunciar, ontem, na ALEAC, na solenidade alusiva ao Dia das Mulheres, quando a suas presença foi registrada a Casa quase veio abaixo com as palmas. Alguns alegres pela assunção de uma mulher a um importante cargo, outros de olho numa possível boquinha. Na política se chama este tipo de fato de expectativa de poder. O poder é afrodisíaco, um imã, que consegue atrair aos que se profissionalizaram em ocupar cargos de confiança.