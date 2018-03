Busca e apreensão em escritório de advogado não pode ser feita sem representante da OAB, diz Abracrim

A segunda caravana que reuniu a Federação da Indústria, Sindicato das Empresas de Logística e Transportes de Cargas do Acre e demais instituições lideradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), saiu de Rio Branco no início desta quinta-feira (8), para realizar a fiscalização técnica das obras da BR-364.

A concentração dos participantes da caravana aconteceu na sede da Fieac, regado a um café da manhã. Esta nova edição é para conferir de perto os serviços realizados pelo DNIT desde 2017, quando as instituições estiveram presente no mês de setembro conferindo de perto as regiões da Rodovia que passariam por intervenções.

A presidente do Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do Acre, Nazaré Cunha, lembrou que é necessário que tenha balanças funcionando na BR-364 no sentido Rio Branco vale do Juruá. “Queremos que a BR-364 tenha trafegabilidade de inverno a verão. Se for preciso colocar balanças para garantir isso, que seja feito. Estamos aqui para apoiar esta iniciativa do DNIT e Estado”, destacou Nazaré.

A caravana vai realizar reuniões nos municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e finaliza no município de Cruzeiro do Sul. As associações comerciais de vários municípios participam desta edição de fiscalização, juntamente com sindicatos e empresas do setor de transporte.

O empresário Junior Damasceno, disse que quando o DNIT afirmava que a BR-364 não iria fechar muitos duvidavam inclusive ele. “Nós achávamos que a BR iria fechar, até pela situação que a primeira caravana verificou. Mas os trabalhos foram realizados com eficiência e vem garantindo a trafegabilidade, principalmente agora durante o inverno”, relatou o empresário.