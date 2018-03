Ministro Edson Fachin envia denúncia contra Lula e Dilma para Justiça Federal no DF

O deputado estadual Heitor Júnior assinou nesta quinta-feira (8), na sede da Associação dos Portadores de Hepatites do Acre (Aphac), em Rio Branco, a ficha de filiação ao Podemos (PODE) e deu adeus ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) do ex-deputado Luiz Tchê. O Podemos amplia sua bancada e passa a contar com três deputados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Heitor Júnior destaca que tomou a decisão de se filiar ao Podemos após reuniões com os líderes do partido que teriam o objetivo de promover de forma democrática o crescimento da sigla em todo o Estado, se colocando como um dos grande partidos dentro da Frente Popular do Acre. Heitor Júnior, Josa da Farmácia e Raimundinho da Saúde passam a formar um novo bloco na Aleac.

Segundo o presidente do Podemos, Francimar Asfury, a ficha de filiação de Heitor Júnior foi abonada pelo senador Álvaro Dias, candidato a presidente da República pelo partido. “O Podemos é um dos partidos que mais cresce no cenário político nacional e na conjuntura política do Acre. A filiação de Heitor Júnior passou pela análise da executiva nacional que o aprovou”, destaca.

O deputado Heitor Júnior disse que se identificou com o projeto político do Podemos. “Quero trabalhar nas fileiras do partido para seu crescimento e desenvolvimento em todos os municípios do Acre. Estou num projeto de partido, onde os interesses individuais não prevalecem sobre a vontade coletiva. Acredito que teremos um ano de grandes vitórias no Podemos”, diz o parlamentar.