“Tive meus direitos e garantias profissionais violados”, diz juíza leiga alvo de operação da Polícia Civil

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), o deputado estadual Daniel Zen, divulgou uma nota de esclarecimento informando que a nomeação da advogada Dienifan Pinheiro Lima, no cargo secretária-geral da Junta Comercial do Estado do Acre (JUCEAC) não tem relação com qualquer tipo de divergências interna de seu pai, o deputado deputado Jonas Lima (PT) com sua legenda partidária.

Segundo Daniel Zen, a atuação de Jonas Lima é motivo de orgulho para o partido e ele sempre preservou os valores partidários e as diretrizes da legenda, “não havendo nada que desabonasse sua conduta em todo o período de sua filiação e de exercício de seus mandatos como deputado estadual”. Zen informa que o PT respeitar o direito de Lima divergir e demonstrar sua insatisfação.

Zen afirma que a nomeação da filha de Jonas Lima obedeceu critérios técnicos e não políticos como foi divulgado em jornais. “A nomeação recente de parente do deputado para o exercício de cargo de livre nomeação e exoneração no âmbito do Governo do Estado não guarda qualquer relação com as divergências do deputado com o seu partido. Se tratam de questões absolutamente distintas”.

O dirigente destaca que “a relação de parentesco de um profissional com um parlamentar não o credencia, automaticamente, para o exercício de um cargo público. A qualificação profissional e a capacidade de desempenhar as funções para as quais for designado é um requisito que sempre é observado pelo Poder Executivo quando da escolha dos ocupantes de cargos comissionados”, finaliza.