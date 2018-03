Senado aprova nesta quarta projeto que criminaliza vingança pornográfica

Pelo menos 11 mandados de prisão foram cumpridos nas últimas 24 horas em uma ação da Polícia Civil com o objetivo de tirar de circulação pessoas suspeitas pelo crime de homicídio, roubos, tráfico e organização criminosa. As prisões aconteceram no presídio, Bairro da Paz, Vila Betel e Nova Estação.

De acordo com o delegado, Remulo Diniz, com a prisão dessas pessoas foram elucidados pelo menos cinco crimes de homicídios. Seis dos mandados foram cumpridos dentro do presídio e outra parte deles em uma residência no Bairro da Paz onde os criminosos estavam reunidos planejando novos crimes.

“Essas pessoas forma presas mediante mandado de prisões preventivas então não tem risco de retornarem a sociedade pelo menos por enquanto já que durante as investigações provamos a justiça que demonstravam continuar praticando crimes, então são pessoas com várias passagens, inclusive por tentativas e homicídios que vão ficar fora de circulação”, disse o delegado.

Foram presos, Ariel Alexandro de Souza Pimentel, José da Silva Junior, Anderson Rocha Santos, Antônio Márcio Batista de Oliveira, a Luciano Lopes de Figueiredo, Jeferson Miranda de Souza, Jarleson Souza Silva, Márcio Almeida Barboza, Endrio Silva de Santana e Vera Lúcia Trindade Gerão.

A apresentação dos resultados da ação se deu no prédio da Delegacia de Investigações Criminais (DIC), com a presença do Secretário de Segurança Emylson Farias.

“Já percebemos o resultado dessas operações que estão sendo realizadas incansavelmente. Os números estão caindo e nós vamos continuar com as operações pra tirar de circulação pessoas em conflito com a lei e manter presas aquelas pessoas que ameaçam a paz da sociedade”, ressaltou Farias.