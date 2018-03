Prefeito Marcus Viana participa de reunião dos prefeitos de capitais com o presidente Michel Temer

O deputado Jenilson Leite (PC do B) usou a tribuna na sessão desta terça-feira (6) para fazer alguns esclarecimentos a respeito da produção de açaí no município de Feijó. Segundo o parlamentar, algumas notícias veiculadas na mídia estariam prejudicando seriamente a venda do produto no mercado local.

“O açaí de Feijó é um dos produtos responsáveis pela movimentação financeira daquele município, não podemos permitir que reportagens que não condizem com a realidade prejudiquem os produtores locais. Atualmente, mais de 1.500 famílias estão ligadas a cadeia de produção de açaí em Feijó. Não acho justo que uma matéria vinculada na mídia local coloque em cheque a qualidade desse produto que é tão importante para a população acreana”, disse.

Ainda de acordo com o deputado, a reportagem que levantou suspeita sobre a qualidade do produto ocasionou uma queda significante nas vendas. “A reportagem falou novamente sobre a transmissão da doença de chagas e isso causou um grande impacto nas vendas do produto. Isso é muito sério. Todos nós gostamos de tomar açaí, não podemos permitir que notícias que não condizem com a realidade interfira na venda desse produto. Querer atribuir os casos de doença que acontecem dentro da floresta ao consumo do açaí não é justo, isso só prejudica o desenvolvimento daquele município”, enfatizou.

Para concluir, Jenilson Leite disse que os produtores estão cumprindo com todas as etapas da fabricação do açaí.

“Eles já receberam inclusive um curso sobre as boas praticas da fabricação, de como retirar o produto com responsabilidade. Eles estão cumprindo todas as etapas necessárias para que o açaí possa ser consumido sem risco. O açaí tem uma importância muito grande para nossa economia local, por isso, precisamos caminhar juntos no sentido de melhorar a qualidade deste produto”, finalizou.