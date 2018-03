Deputados da base de Sebastião fogem para não votar terceirização de hospitais

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Alguns deputados da base de governo estão fugindo de Sebastião Viana, do PT, como diabo foge da cruz. O chefe do executivo estadual pede urgência na votação do projeto para regulamentar o edital de chamamento de organizações sociais para terceirizar a administração do Huerb e das UPAs da Sobral e do Segundo Distrito. Medida que é vista por sindicalistas como um ataque fulminante da administração estadual contra os servidores da área de saúde, já que uma Organização Social não tem a obrigação de realizar concurso público para contratar profissionais para as unidades terceirizadas. Os servidores ameaçam marcar os parlamentares que votarem pela aprovação do projeto de Viana e trabalharem intensamente contra a reeleição dos governistas.

Sebastião Viana anunciou que não será mais candidato a nada, só que ele esqueceu que os deputados que ajudaram a aprovar todos os projetos de seu interesse ao longo dos últimos anos, sonham com a reeleição e consequente permanência na política. Depois de vetar o projeto que tem como objetivo evitar a demissão de 1.800 servidores do Pró-Saúde e avisar que a derrubada de seu veto pode resultar em processo de improbidade administrativa para aqueles que se atreverem a derrubar seu veto, o chefe do executivo joga a bomba da terceirização nas mãos de seus aliados, o que pode significar um grande desgaste aos atuais parlamentares com os revoltados servidores da saúde.

Este blogueiro fazia a cobertura dos trabalhos da aleac quando o telefone toca. Do outro lado da linha, um deputado da base de Sebastião. Ele questiona: “Ray, você ainda está na Aleac? Quantos deputados há no plenário neste momento?” Sem responder as perguntas, esse blogueiro devolve com outra: o deputado não vem hoje na Casa? Sem meias palavras o governista dispara: “Égua, tedoidé? O governador quer ver é nossa caveira. Eu sai foi fora, não vou votar nesse projeto nem a pau. O Tião quer colocar no nosso com areia. Tô fora, ele (Sebastião Viana) só tem o próprio voto, não quero arriscar ter centenas trabalhando contra mim. Ele é igual pau seco, quer cair e levar todo mundo junto”.

Fogo amigo contra Jonas Lima

Os vazamentos de tratativas internas do deputado estadual Jonas Lima e os cardeais do PT são provenientes de “fogo amigo. A imprensa não tem nenhuma culpa como o deputado federal licenciado Sibá Machado (PT) tentou passar quando divulgou uma nota de solidariedade a Jonas. Os repórteres e colunistas estão sendo abastecidos pelos próprio petistas. Esse jogo sujo vem acontecendo há muito tempo. Quando algumas pessoas do primeiro escalão se sentem ameaças, logo eles procuram um jornalista que tenha coragem de divulgar o que eles consideram podres dos próprios aliados. Portanto, fique de olho em seus companheiros de partido, deputado Jonas Lima.



Solidariedade de JV

“Toda solidariedade ao companheiro Jonas Lima. Quem o conhece sabe que é um bom amigo e um grande companheiro. Homem simples, tudo que conquistou na vida foi com trabalho, dedicação e seriedade. É um companheiro leal e uma liderança importante na Assembleia e, especialmente, no nosso querido Juruá. Infelizmente, vivemos tempos difíceis, em que a intolerância e as injustiças muitas vezes são cometidas. É isso que tem sofrido o companheiro Jonas Lima, que não merece passar por nada parecido com isso. Quero dar meu apoio a ele e a seus familiares e amigos”, disse o senador Jorge Viana (PT), que economizou palavras e não pagou o mico que outros “petistas solidários” pagaram.

Poesia para André Hassem



André Hassem amava o PSDB de Rocha, jurou amar o PP de Gladson Cameli, se converteu na bênção do PR de Antônia Lúcia, mas foi atraído pelo MDB de Flaviano Melo que não ama ninguém. André Hassem se apaixonou pelo mandato que Rocha, Antônia Lúcia e Flaviano Melo querem, mas jura fidelidade à pré-candidatura de Gladson Cameli que não se apaixonou por um vice. André Hassem só foi seduzido por Márcio Bittar que não tinha entrado na história.