Gilberto Siqueira está na mira de Gladson Cameli, mas seu coração já é do Marcus

O ex-supercretário nos governos de Jorge Viana e Binho Marques, Gilberto Siqueira, está na mira de Gladson Cameli para ajudá-lo a planejar o Estado caso vença as eleições de 2018. Cameli explicitou o desejo de convidá-lo para uma pasta estratégica em entrevista exclusiva no Bar do Vaz, do jornalista Roberto Vaz.

Acontece que Gilberto Siqueira já foi convidado pelo próprio Marcus para ajudá-lo a elaborar o novo plano de governo da Frente Popular. Para quem não lembra, Siqueira deu a primeira oportunidade de trabalho quando Marcus chegou ao Acre com uma mão na frente e outra atrás. O prefeito de Rio Branco o tem como um “pai” na gestão pública e Gilberto tem um carinho todo especial com ele.

O fato é que independente de quem ganhe as eleições, Gilberto Siqueira deve ser a galinha dos ovos de ouro. Ele é um dos principais articulistas em Brasília para trazer recursos para o Estado, é uma espécie de “Midas” do planejamento, onde tudo que ele toca dá certo.

Vale ressaltar que quando Sebastião assumiu o Estado em 2011, descartou Siqueira e escalou outras pessoas. Isso explica muita coisa.

Sibá Machado faz ameaças dentro do PT

O secretário de Industria do Acre e deputado licenciado Sibá Machado (PT) escalou uma tropa para mandar recados ao governador Sebastião Viana, dirigentes de seu partido e aos aliados da Frente Popular. Ele não vai servir de escada para ajudar eleger Perpétua Almeida (PcdoB) e César Messias (PSB) para a Câmara dos Deputados. O petista afirma que baterá o pé e ameaça inclusive desistir da reeleição se o PT não formar chapa própria na disputa para Brasília.

