‘Tiro 200 selfies por dia’: vício é reconhecido por médicos como transtorno mental

Alvos de uma operação da Polícia Civil, a juíza leiga Edilene Ad-Víncula, advogada e servidora do Tribunal de Justiça do Acre, a policial civil Jamaica Castro e o secretário de Saúde do Município de Manuel Urbano, Jociclei Silva, foram ouvidos na tarde desta segunda-feira, 05, na Delegacia de Polícia do bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, pelo delegado Alcino Júnior, Chefe do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre. As buscas e apreensões em suas residências ocorreram na sexta-feira passada e vieram à tona nesta segunda por meio de reportagem do ac24horas.

Os trio é responsável, segundo o delegado, por repassar informações protegidas pelo sigilo funcional para supostos membros de facções criminosas que eram investigados pela polícia.

“O que está sendo investigado é o provável acesso indevido de informações junto ao Sistema de Automação do Judiciário, o SAJ, por parte da servidora, e o contato da policial civil também daquele município junto ao investigado da época que era o Jociclei”, informou o delegado. Jociclei seria integrante de uma facção criminosa.

“Essa busca e apreensão tem como objetivo tentar apreender documentos que fizessem esse vínculo entre eles e eventualmente demonstrasse, tivesse algum tipo de documento ou que comprovasse as consultas. Estamos avaliando. Vamos ouvi-los agora.”

O delegado Alcino Júnior informou que os envolvidos poderão responder pelos crimes de violação de sigilo funcional e eventual favorecimento à organização criminosa. O delegado acrescentou que não há informações sobre outros envolvidos.