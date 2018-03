Saúde na Comunidade atende moradores da Vila Jorge Kalume

O Banco da Amazônia e o governo do Acre, representados, respectivamente, pelo presidente Marivaldo Melo, e o governador Sebastião Viana, assinam Protocolo de Intenções para a união de esforços e atuação de forma compartilhada visando ao desenvolvimento sustentável do Estado. O documento reforça a parceria existente entre as duas instituições, que atuam de forma conjunta há várias décadas.

A solenidade de assinatura ocorrerá nesta terça-feira, dia 6 de março, às 09 horas, na sede do Palácio do Governo (Avenida Brasil, n° 297 – Centro). Participam da solenidade, além do presidente do banco e do governador do Estado, o superintendente regional do banco no Acre, André Vargas, autoridades e demais convidados.

“Nossa intenção é a de criar iniciativas que induzam ao desenvolvimento e este, temos convicção, pode chegar por meio da habilitação ao crédito. Vimos contribuindo para a redução das desigualdades nos vários espaços geográficos do Acre, de maior e menor dinamismo econômico, e a assinatura deste Protocolo reforça a vontade de nossa Instituição”, disse Marivaldo Melo, presidente do Banco da Amazônia.

O Protocolo de Intenções prevê a realização de ações integradas, alinhadas aos Planos de Aplicação de Recursos do FNO e de Aplicação dos Recursos Financeiros do Estado para 2018, este último elaborado pelo Banco da Amazônia a partir de subsídios obtidos em um encontro realizado em junho do ano passado, em Rio Branco, com a participação de representantes do governo do Estado, da área privada e da sociedade civil.

De forma cooperada, o Protocolo de Intenções prevê a mobilização e a integração das classes produtoras e demais parceiros institucionais para a aplicação dos recursos de fomento, em apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos do Estado, em bases mais sustentáveis. Para 2018, o Banco da Amazônia está disponibilizando para o Acre o montante de R$ 385,22 milhões, sendo R$ 335 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e R$ 50,22 milhões da carteira de crédito comercial da instituição. Além dos recursos do FNO, há disponibilidade adicional de recursos do Fundo para Infraestrutura, no valor de R$ 120 milhões, e do Programa Estudantil FIES, que dispõe de até R$ 234 milhões para o Acre.

Tudo será aplicado conforme a demanda apresentada pelo Estado. O Protocolo de Intenções assegura que as ações serão estruturadas beneficiando o fortalecimento dos aglomerados econômicos, dos arranjos produtivos e das cadeias produtivas locais, além de se promover a cultura do empreendedorismo consciente, por meio de negócios que gerem e distribuam renda, criem oportunidades de emprego e de renda e promovam a inclusão social.

A economia do Acre tem como base produtiva a atividade extrativista de bens de origem florestal, principalmente produtos madeireiros, borracha natural e castanha do Brasil. O agronegócio, com ênfase na pecuária, é outro forte do Estado. Também se destaca a agricultura de base familiar, sendo os produtos mais cultivados o arroz, o feijão, o milho e a mandioca. Outros setores importantes na economia local são: a fruticultura, o comércio e a pequena atividade industrial.

Entre as vantagens competitivas do Acre que podem gerar oportunidades de investimentos estão a localização geográfica do Estado, que é fronteiriça com outros países da América do Sul, a possibilidade de acesso para o mercado do pacífico através da Rodovia Transoceânica, a potencialidade de recursos naturais e o desenvolvimento de polos turísticos e agroindustriais.

BANCO DA AMAZÔNIA REINAUGURA AGÊNCIA DE TARAUACÁ

No próximo dia 8 de março, o Banco da Amazônia reinaugura sua agência de Tarauacá, município localizado no noroeste do Acre, distante 384,15 km de Rio Branco, capital do Estado. A solenidade de reinauguração está marcada para 16 horas e ocorrerá na rua Coronel Juvêncio de Menezes, 320, no Centro.

Em funcionamento desde 1979, a unidade atende, também, clientes do município de Jordão. Com forte atuação nas áreas de comércio, serviço, agricultura e pecuária, a unidade dá suporte, ainda, aos empreendimentos que atuam com pesca, extrativismo de borracha e madeira para exportação, às pequenas indústrias de móveis locais e de

cerâmicas, e ao funcionalismo público local.

Participarão da solenidade de reinauguração o presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, o superintendente do banco no Acre, André Vargas, o gerente da agência Tarauacá, Moisés Evaristo Neto, a prefeita do município, Marilete Vitorino, autoridades e convidados.

Serviço:

ASSINATURA DE PROTOCOLO

Data: 06 de março de 2018

Hora: 09 horas

Local: avenida Brasil, n° 297 – Centro (sede do Palácio do Governo do Acre) Sugestão de Entrevista: presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, e governador do Acre, Sebastião Viana

REINAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE TARAUACÁ

Data: 08 de março de 2018

Hora: 16 horas

Local: rua Coronel Juvêncio de Menezes, 320, Centro

Sugestão de Entrevista: presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, gerente da agência Tarauacá, Moisés Evaristo Neto, e clientes Hugo Oliveira e Raimundo Nonato Damasceno