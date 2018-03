Jéssica Sales garante mais R$ 6 milhões de recursos extraorçamentários para municípios do Acre

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) assegurou o empenho de mais R$ 6 milhões de recursos extraorçamentários ao orçamento 2017, junto ao Ministério do Esporte, para a construção de ginásio e quadras esportivas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Manoel Urbano. Os empenhos foram garantidos final de 2017, e contaram com a participação de vereadores que apresentaram a localização destas futuras obras.

Segundo Jéssica Sales, cabe agora as prefeituras elaborarem os seus projetos, estes passarem por suas respectivas aprovações junto ao ministério do esporte. “Esperamos que os prefeitos procurem dar a maior celeridade possível aos projetos, considerando que este é ano de eleições e o prazo é muito curto, visto que a legislação vigente restringe os repasses no período eleitoral. O valor assegurado será para atender as necessidades dos municípios visitados pela parlamentar.

A parlamentar destaca que, além de fazer um mandato municipalista, ela vem trabalhando em parceira com o legislativo municipal. Jéssica destaca ainda que ao definir a destinação dos recursos extras alocados no Ministério do Esporte, ela atendeu as indicações dos vereadores para contemplar as comunidades. “São eles que estão pressentes no dia a dia das comunidades, em contato direto com a população e podem elencar as necessidades de cada uma delas. Valorizo a participação dos vereadores e dos prefeitos nestas decisões”, diz Jéssica Sales.

O município de Cruzeiro do Sul foi contemplado com R$ 3 milhões para infraestrutura esportiva. O dinheiro será aplicado na construção de um ginásio coberto na comunidade Assis Brasil no valor de R$ 1 milhão por indicação do vereador Ocenir Costa (PDT), Duas quadras cobertas Ramal 2 e Campinas por indicação do vereador Mazinho ( MDB), Uma quadra coberta no Liberdade foi indicação da vereadora Lucila Brunetta ( MDB) e uma na comunidade Simpatia é indicação do vereador Antônio Cosmo ( MDB), cada quadra sairá no valor de R$ 500 mil.

Jéssica Sales destaca que em Mâncio Lima será construída uma quadra de esporte coberta na comunidade São Domingos a pedido do vereador Luciano Rocha( MDB) e a outra no Alto Pentecostes, atendendo o pedido do vereador Zeca do PT, custando R$ 500 mil cada. O mesmo valor custará a quadra coberta na comunidade São Jerônimo, em Rodrigues Alves, por indicação do vereador Saulo ( MDB).Em Porto Walter, a quadra chegará no 2ª Distrito, compromisso assumido por Jéssica e o prefeito Zezinho Barbary em uma visita que fez ao local.

Manoel Urbano contará com R$ 1 milhão para construção de duas quadras poliesportivas, compromisso de Jéssica Sales com a população, através do prefeito Tanizo de Sá. “A prática de esportes auxilia na construção da convivência de crianças, jovens e adolescentes e adultos em sociedade, despertando o saudável espírito de competitividade, recreação e lazer aliado a educação, as atividades esportivas melhora o comportamento, a disciplina e preenche construtivamente o tempo livre, evitando a ociosidade e auxiliando no combate aos uso de drogas”, ressalta a deputada federal Jéssica Sales.