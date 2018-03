Deputado Heitor Júnior anuncia sua saída do PDT e promete levar candidato da oposição junto

O deputado Heitor Júnior anunciou oficialmente nesta segunda-feira (5) sua saída do PDT após quase quatro anos de filiação. Ele alegou que sua saída é decorrente do que ele classifica como perseguição de membros do partido que estariam tentando minar sua candidatura à reeleição. Heitor Júnior conquistou uma das 24 cadeiras na Aleac nas eleições 2014, quando obteve 2.683 votos.

O parlamentar informa que sai na “janela” para deputados estaduais e federais migrarem de partido sem a perda de mandato que será aberta entre os dias 7 de março a 7 de abril de 2018. “Estarei fora do PDT no dia 8 de março. Minha filiação ao PODEMOS se dará em Brasília e será abonada pela presidente nacional da sigla, a deputada federal Renata Abreu”, destaca Junior.

Segundo Heitor Júnior, ele sai do PDT porque recebeu um convite do secretário do Podemos no Acre, Erós Asfury. “Estamos saindo pela porta da frente. Sempre cumprimos nossas obrigações partidárias, mas a situação de relacionamento se tornou insuportável com algumas pessoas, nos levando a essa decisão. Quero apenas agradecer pelo período que passei no PDT. Foi um grande aprendizado”.

Outra novidade apresentada por Heitor Júnior seria que ele vai levar um pré-candidato a deputado federal pela oposição para se filiar ao Podemos. Ele faz mistério sobre o nome da nova aquisição da FPA. “Ele é muito conhecido no meio político e teve alguns mandatos. Estamos conversando e o anuncio oficial poderá sair após minha filiação. Adianto que é um quadro político importante”.