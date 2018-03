Clima e preço atraem turistas à Argentina

O local ficou pequeno para acomodar as pessoas de diversos segmentos da sociedade que compareceram ao encontro de prestação de contas do mandato do deputado federal Raimundo Angelim (PT-AC), realizado em Rio Branco no último final de semana.

“Tive a honra de ser eleito o deputado federal mais votado em 2014, com 39.8 mil votos. A população acreana me confiou um mandato e entendo que prestar contas da atuação parlamentar é um ato de exercício da democracia, da transparência, do envolvimento, da coletividade e do compartilhamento de ideias. Sempre primei pela honestidade e a ética como princípios fundamentais em toda minha vida pública, desde quando fui prefeito. Não poderia agir diferente agora.”, disse Angelim.

Participaram do evento, lideranças do movimento comunitário, profissionais da educação, da saúde, da engenharia, da assistência social, trabalhadores rurais, estudantes, membros de Organizações da Sociedade Civil, cooperativas e empreendimentos de economia solidária, pesquisadores acadêmicos, representantes dos movimentos de promoção da igualdade racial e LGBT, idosos, além de lideranças de outros municípios como: Brasiléia, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Senador Guiomard e Porto Acre.

O próprio deputado fez uma exposição de suas ações e destinação de emendas parlamentares em diversas áreas do desenvolvimento de 2015 a 2018. Só para a Saúde foram liberadas e pagas R$ 6,9 milhões, do total de R$ 24,2 destinados. Foram destinados ainda R$ 2,7 milhões para atenção à pessoa idosa, sendo R$ 1,6 milhões só para academias populares; R$ 1,63 milhões para economia solidária; R$ 1,5 milhão para ação social e direitos humanos; R$ 700 mil para ações de meio ambiente; R$ 4,26 milhões para educação (infantil, fundamental e superior); R$ 2,27 milhões para cultura, esporte, lazer e turismo; R$ 4,6 milhões para o setor produtivo.

Angelim também destacou que faz questão de destinar emendas parlamentares para todas as 22 prefeituras do Acre. Foram R$ 44,56 milhões.

“Independente do partido político do prefeito, as emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União (OGU) de minha autoria contemplam todos os municípios acreanos e não somente onde o prefeito é do meu partido. Isso porque eu penso nas pessoas, pois elas é que estão nos municípios. Este tem sido meu critério porque sei que para trabalhar os prefeitos precisam da ajuda financeira do governo federal.

Infelizmente, o governo Temer tem contingenciado muita coisa daqueles que não são seus aliados, como eu. Mas sigo fazendo a parte que me cabe. Dessa forma, entendo que estou contribuindo, por meio do mandato para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida nas cidades.”, enfatizou.