Servidor do Idaf limpa a bunda com a própria meia e faz protesto inusitado por falta de papel higiênico

Um fato bizarro chamou a atenção de todo mundo no Idaf na semana passada. Um servidor do órgão, não identificado, após defecar em um dos banheiros do prédio da instituição, protestou pela falta de papel higiênico da forma mais inusitada possível: ele afixou na parede do banheiro sobre o cesto de lixo um aviso redigido no computador com a seguinte reclamação: “Caguei e não tinha papel para limpar a bunda, de novo. Além de não ter assentos. Utilizei minhas meias. Espero que o Idaf me restitua o valor da mesma. Pro dia ficar perfeito, só faltava não ter água, outra vez. Atenciosamente, alguém com dor na barriga”.

O diretor-presidente do Idaf, Ronaldo Queiroz, considerou o protesto um exagero e sem necessidade. Ele afirma que reclamações básicas de servidores, como a falta de água e outros itens na sede do órgão são atendidos de forma imediata sempre que ele é avisado. “Tinha um bocado de papel no outro banheiro. Não custava nada ir lá. Papel tem todo dia. Não tem problema em protestar. O que eu fiquei chateado foi da forma como ele fez. Infelizmente tem servidor que faz isso”, diz o diretor do Idaf

Entre os servidores circulou a informação de que a diretoria do Idaf estaria abrindo uma sindicância para saber quem foi servidor responsável pelo protesto. Houve até a informação de que a polícia seria chamada para colher as digitais do papel com o objetivo de identificar o servidor. Porém, não houve necessidade de tamanho aparato para saber quem teria sido esse “alguém com dor de barriga” responsável pelo inusitado protesto: “A gente sabe quem fez isso. Tem câmera no corredor, pelas salas”, avisa o diretor-presidente do Idaf.