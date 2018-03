Moto é recuperada por equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar no bairro Preventório, em Rio Branco

Conforme planejamento estratégico, o 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM)colocou em prática neste sábado, 3 de março, a Operação Cidade Segura, que ocorreu simultaneamente em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Como resultado da ação, duas armas e uma moto foram apreendidas e quatro indivíduos presos.

Em Rodrigues Alves, por volta das 18h, três homens foram presos no centro da cidade. Um deles portava ilegalmente uma espingarda calibre .28, nº 4723, outro levava em uma mochila um punhal de aproximadamente 15 centímetros de comprimento, e o terceiro envolvido um facão, 12 munições calibre .28, duas cápsulas municiadas, um tubo de pólvora, além de 32 espoletas.

Já em Cruzeiro do Sul, por volta das 19:30h, no bairro Cohab, com o apoio do Batalhão de Operações especiais (Bope) e da Companhia de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), as equipes empenhadas na operação apreenderam a motocicleta Honda Titan 150, cor preta, que foi abandonada por dois homens ao avistar os policiais.

Durante rondas na tentativa de capturar a dupla em fuga, os militares se depararam com três homens em atitude suspeita, que também saíram em fuga. Um deles foi detido e revistado, ele levava na cintura o revólver calibre .38, marca Smith & Wesson SPL, contendo duas munições, e nos bolsos, o total de 15 trouxinhas com dois tipos de entorpecentes, aparentemente cocaína e merla.

Todos os envolvidos, armas, a motocicleta e demais itens apreendidos, foram entregues nas delegacias locais dos municípios em que ocorreram os fatos, onde também foram confeccionados os Boletins de Ocorrências, para as providências inerentes aos casos.