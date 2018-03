Neymar: veja os profissionais que podem auxiliar na recuperação do atleta

Não é novidade que o jogador de futebol Neymar passou por cirurgia neste sábado (03), em Belo Horizonte (MG), após sofrer uma fratura no quinto Metatarso durante o jogo realizado em 25 de fevereiro entre o Paris Saint-Germain (PSG), clube do atleta, e o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. Um dos principais nomes do futebol atualmente, o atacante está no centro das atenções devido à sua importância para a Seleção Brasileira e à proximidade da Copa do Mundo 2018, que tem início em 14 de junho, na Rússia.

Com a cirurgia, a previsão é que o retorno do atacante aconteça cerca de 20 dias antes da Copa do Mundo. Para além da medicina, a recuperação de Neymar, assim como dos atletas profissionais de alto rendimento acometidos por lesões, deve envolver uma equipe de profissionais multidisciplinares que contribua para um alcance e eficaz dos resultados. Entre eles, estão:

Fisioterapeuta

Graduado em Fisioterapia, o Fisioterapeuta é o principal profissional responsável pela reabilitação do atleta. O profissional pode iniciar de imediato o tratamento do local, adaptando os exercícios ao nível da lesão. Inicialmente, é realizado o controle do inchaço e das dores, além do incentivo a circulação e a cicatrização. Com a evolução do tratamento, o profissional de fisioterapia mobiliza as articulações a fim de estimular a amplitude de movimentos, o fortalecimento da musculatura e a reabilitação do atleta.

Enfermeiro

Graduado em Enfermagem, o enfermeiro é um dos profissionais que acompanha o paciente do momento anterior ao procedimento cirúrgico até o pós-operatório. Sua assistência está focada nas intervenções feitas e visa prevenir complicações. Além dos cuidados necessários para garantir o conforto e o bem-estar do paciente, o profissional de enfermagem deve conhecer a fisiologia humana e as alterações decorrentes do pós-operatório, além dos riscos de infecção existentes e dos procedimentos necessários para evitá-las ou corrigi-las.

Nutricionista

Graduado em Nutrição, o nutricionista é responsável por elaborar uma dieta composta por nutrientes capazes de contribuir para a cicatrização do local que sofreu intervenção cirúrgica, o reestabelecimento da massa muscular, entre outros. Em geral, é importante ingerir alimentos que contenham doses adequadas de cálcio, proteínas, antioxidantes e vitaminas D e K. O nutricionista avalia especificamente cada caso e elabora a dieta necessária capaz de contribuir para os resultados positivos do tratamento.

Psicólogo

Graduado em Psicologia, o psicólogo é fundamental para reestabelecer a confiança do atleta após o momento da lesão. Atletas de alto rendimento submetem o corpo às situações de estresse, sejam elas psicológicas (por conta, por exemplo, da proximidade de disputas importantes), sejam físicas (pela intensidade dos exercícios físicos), e ambas aumentam as possibilidades de lesão. O profissional de psicologia pode atuar na conscientização do atleta, trabalhando as incertezas e expectativas de retorno; no incentivo ao cumprimento das etapas físicas de reabilitação; avaliando o impacto emocional da lesão; controlando a ansiedade devido ao retorno à prática esportiva.