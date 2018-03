Galvez bate Atlético nos pênaltis e conquista título do 1º turno do Acreano 2018

O Galvez é o primeiro finalista do Campeonato Acreano 2018. O Imperador superou o Atlético-AC nas penalidades, na noite deste sábado (3), na Arena da Floresta, em Rio Branco, após empate por 1 a 1 na decisão do primeiro turno do estadual, e garantiu o título simbólico da metade inicial da competição. O atacante Adriano, aos 17 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Galvez, contato com falha do goleiro Raphael Barrios, do Atlético-AC. O Galo Carijó chegou ao empate com o zagueiro João Marcus, aos 43 minutos. Nas penalidades, Rafael Barros, Eduardo e Polaco desperdiçaram as cobranças pelo Atlético-AC, enquanto Ley e Gilson perderam pelo lado do Galvez. No fim, 4 a 3 para o clube da Polícia Militar, que além da vaga na decisão do estadual, garante participação na Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro de 2019, segundo o regulamento do Campeonato Acreano.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Os dois times voltam a campo na quinta-feira (8), na abertura do segundo turno do Campeonato Acreano. O Atlético-AC enfrenta o Andirá, às 17h30. O Galvez encara o Vasco-AC, à 19h30. As duas partidas serão disputadas na Arena da Floresta, no horário do Acre.

PRIMEIRO TEMPO

O Galvez iniciou a partida com mais intensidade no ataque nos primeiros cinco minutos, mas logo o Atlético-AC equilibrou o jogo. Aos nove minutos, por pouco o Galo Carijó não abriu o placar. Polaco apareceu na frente de Máximo e tocou por cobertura, mas a bola explodiu no travessão e voltou para as mãos do camisa 1 do Imperador. O Atlético-AC teve mais uma chance aos 21, novamente com Polaco. O camisa 11 arriscou o chute de fora da área e a bola saiu com perigo para o goleiro Máximo. Dois minutos depois, Kássio tentou a finalização, mas sem sustos para o arqueiro do Galvez. Os dois times seguiam buscando o gol e aos 34, por pouco o Imperador não abriu o placar. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Rafael cabeceou, mas a bola bateu na defesa do Galo Carijó e ficou com o goleiro Raphael Barrios. E o empate seguiu até o intervalo.

SEGUNDO TEMPO

Os dois times voltaram com o mesmo ímpeto em busca do gol. Aos 16 minutos, mais uma vez a trave apareceu para salvar o Galvez, após chute de Rafael Barros. Um minuto depois, a resposta do Galvez foi fatal. O atacante Adriano chutou de fora da área e Raphael Barrios não conseguiu dar o tapa na bola com força para jogar por cima do travessão e ela caiu no fundo do gol. O Galo Carijó saiu ainda mais em busca empate e quase igualou com Kássio. Aos 29 minutos, o volante pegou rebote do goleiro Máximo, mas finalizou longe do gol. Aos 34, o Atlético-AC ficou com um jogador a menos, após expulsão de Diego, que levou o segundo cartão amarelo após segurar Ley. Um minuto depois, Tafarel quase fez o segundo do Imperador, ao finalizar muito perto do gol de Raphael Barrios. O Atlético-AC buscava o empate e alcançou com o zagueiro João Marcus, de cabeça, após cruzamento de Eduardo, aos 43. Aos 46, Kinho, do Galvez, foi expulso após falta em Rafael Barros. O jogo seguiu até os 48 minutos e a igualdade persistiu até o apito final.

GALVEZ FATURA TURNO NAS PENALIDADES

Nas cobranças de pênaltis, o Atlético-AC iniciou a série com Rafael Barros, que bateu pra fora. Ciel colocou o Galvez em vantagem. Na segunda cobrança do Galo Carijó, Eduardo parou no pé direito de Máximo. Pelo lado do Galvez, Léo Mineiro cobrou o segundo e fez 2 a 0. Neto cobrou o terceiro do Atlético-AC e diminui: 2 a 1. Chumbo marcou o terceiro para o Galvez. Kássio fez o segundo do Atlético-AC. Gilson, zagueiro e capitão do Galvez, desperdiçou a quarta cobrança do Imperador, defendida por Raphael Barrios. Rafael Tanque cobrou o quinto pênalti do Atlético-AC e igualou a série em 3 a 3. O lateral-direito Ley parou em Raphael Barrios na quinta cobrança do Galvez. Polaco foi para a cobrança do sexto pênalti do Atlético-AC e mandou a bola fora da Arena da Floresta. Tafarel, então, cobrou o sexto do Galvez e não desperdiçou, fez 4 a 3 e correu para comemorar a primeira conquista do clube na primeira divisão do futebol acreano.

FONTE: Globo Esporte