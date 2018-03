Corrida do Trabalhador abre lote de inscrições a preço popular; participe

O músico cearense Marcos Lessa estará novamente no palco do Teatro Plácido de Castro, neste domingo, 4, às 19h. Ele apresentará o show Aquiri, onde mostrará em primeira mão as doze músicas que compôs em homenagem ao Acre e que integrarão o seu próximo trabalho “Moa”.

Com dez anos de carreira e um período integrando a banda de Manassés, Marcos Lessa se tornou conhecido do grande público através do programa “The Voice Brasil”, onde conquistou a crítica e espectadores, em 2013. Ele iniciou a carreira solo lançando em 2014 o CD “Entre o mar e o sertão”, em diversos estados do país. Em 2015, Lessa realizou a turnê “Estradas”, em que homenageou o músico Gonzaguinha, projeto que teve o apoio e a participação dos filhos do cantor.

Além das novas composições em homenagem ao Acre, Lessa cantará canções mais conhecidas pelo seu público, assim como músicas de monstros sagrados da MPB, como Gonzaguinha, Belchior e Luiz Gonzaga.

O DVD Moa será lançado em Rio Branco em data ainda a ser macarcada, no entanto, a música homônima já foi escolhida pela autora Glória Perez para integrar a trilha sonora da novela “A Força do Querer”, da Rede Globo.

Nesse espetáculo, o show contará com as participações especiais de Diogo Soares e João Vasconcelos, da banda Los Porongas; do músico Jamys Lima e do percussionista João Gabriel.

Serviço:

O quê? Show “Aquiri”, com Marcos Lessa – participação especial de Diogo Soares, João Vasconcelos e Jamys Lima

Onde? Teatro Plácido de Castro

Quando? 04 de Março, às 19h

Realização? Núcleo Jardim Real

Ingressos? R$ 60 (inteiro) e R$ 30 (estudante) – na bilheteria do Teatrão