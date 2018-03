Preparador físico é promovido a técnico interino no Rio Branco

O diretor de futebol do Rio Branco FC, Carlinhos Farias, promoveu ao cargo de treinador, o preparador físico Jader Andrade, confirmado pelo dirigente como técnico interino da equipe. O anúncio ocorreu no final da manhã desta sexta feira (2), por meio da conta oficial do clube em uma rede social.

“O Jader já está conosco há muitos anos. Trabalhou com muitos treinadores que passaram por aqui. É um cara inteligente, de muita confiança por parte da diretoria e dos jogadores, já conhece o trabalho e sabe o que fazer e o que esperamos”, disse o dirigente.

No mesmo dia em que o clube demitiu Cristian Souza, surgiram vários rumores de nomes que poderiam ser anunciados como o novo comandante do Estrelão.

O dirigente no entanto disse que por enquanto, o clube vai apostar no técnico interino, ficando a contratação do novo treinador para depois da partida do próximo dia 7, contra o Manaus, pela Copa Verde.

O Rio Branco vai a capital do Amazonas enfrentar o Manaus FC pelas quarta de final da competição. Será a partida de ida entre as equipes.