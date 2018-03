MDB já conversa com Coronel Ulisses

A candidatura ao governo do Coronel Ulisses Araújo (foto) passa a ser a opção do MDB, caso concretize com um ato prático o afastamento do candidato a governador, Gladson Cameli (PP), já ameaçado com uma Nota emitida ontem e assinada pelo presidente do MDB e deputado federal Flaviano Melo. A coluna tem informação de que há 15 dias já ocorreu um primeiro contato com o grupo de Ulisses através do ex-deputado federal João Correia, membro da executiva regional do MDB. O outro contato foi feito agora pelo candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB). Informação segura dá conta que assim que for feito oficialmente o lançamento de um nome do PSDB para vice, o MDB abre conversa definitiva sobre o apoio à candidatura Ulisses. Uma coisa é certa: nem João Correia e nem Márcio Bittar teriam a conversa que tiveram sem a autorização da direção partidária

MDB SE REÚNE HOJE COM ULISSES

A Executiva Regional do MDB marcou para hoje às 11 horas uma conversa na sede do partido, com o candidato ao governo, Coronel Ulisses Araújo. A confirmação foi feita ontem à noite por Ulisses ao BLOG DO CRICA. O convite é visto por ele como uma dádiva de Deus e “fruto de muitas orações”. Na ocasião deverá agradecer a oportunidade a falar sobre o seu projeto para governar o Acre. “Confesso que estou com um frio na barriga, com o MDB e seus dirigentes só tenho o que aprender”, destacou. Sobre um possível apoio do MDB à sua candidatura, diz que seria um divisor de água na campanha política pela importância do partido e seus políticos. Caso receba o apoio do MDB terá cinco prefeitos, um deputado estadual e dois deputados federais na sua candidatura, além da maior liderança Da sigla no Juruá, ex-prefeito Vagner Sales.

NOTA DO MDB AMEAÇA REVER ALIANÇA COM CAMELI

A reação do presidente do diretório regional do MDB, deputado federal Flaviano Melo, foi do tipo faca no pescoço do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP), em virtude do anúncio feito por Gladson de que o nome do seu vice sairia de uma indicação do PSDB. Na NOTA assinada ontem por Flaviano, este diz que “decidiu rever sua política de alianças na oposição” e que “esta reavaliação será feita dialogando com as nossas bases e forças que compõe o nosso campo político oposicionista”. Justifica a sua decisão assinalando que, “infelizmente por razões alheias ao partido, esse nobre objetivo da unidade não pôde ser obtido e tornou-se cada dia mais distante”. A posição do dirigente maior do MDB é muito clara, a de não aceitar que o vice saia de um entendimento com o presidente do PSDB, deputado federal Major Rocha. O veto a uma possível indicação da jornalista Mara Rocha para ser a vice na chapa do candidato Gladson Cameli é decisão tomada dentro do diretório regional do MDB, que reuniu-se ontem. O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), tem sido o principal aliado de Flaviano Melo nesta rejeição ao nome da comunicadora para vice.

INDICAÇÃO REAFIRMADA

Numa conversa que teve ontem em São Paulo com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e na qual estava presente o deputado federal Major Rocha, o senador Gladson Cameli (PP) reafirmou que o nome será escolhido por ele dentro das indicações a serem feitas pelo PSDB. Isso teria sido a gota de água para a revolta do MDB, refletida na Nota Oficial.

GLADSON ESCOLHE

O deputado federal Major Rocha (PSDB) foi taxativo ontem à coluna de que vai deixar o senador Gladson Cameli (PP) livre para escolher quem bem entender; desde que, seja dentro do PSDB, como tem reafirmado. Quem tem que escolher o vice é o Gladson e ponto, assinala.

“EU DOU RISADAS”

Foi esta a reação ontem do presidente do PSDB, deputado federal Major Rocha, sobre a NOTA do MDB, em que o partido ameaça romper a aliança com a candidatura de Gladson Cameli (PP) ao governo e, a procurar outra opção na oposição. Vê como risível. “Acho é graça!”. E indagou: “o Flaviano Melo vai apoiar o PT? Vai para o palanque do Marcus Alexandre?”.

“CAPITÃO DO MATO”

A frase acima, eu ouvi numa roda de políticos, sobre o MDB: “o Flaviano Melo quer ser o Capitão do Mato (aquele que buscava escravos que fugiam da Senzala) da oposição. Quer ter o candidato ao Senado e dizer quem o Gladson Cameli deve indicar para ser vice”. Frase perfeita.

SÓ FALTA ISSO

Faz sentido a observação. Só falta mesmo o MDB apresentar uma relação com os nomes de todos os secretários de sua simpatia para serem nomeados, caso Gladson Cameli (PP) ganhe o governo. E este não ter direito de indicar nem quem serve café no seu gabinete.

NEM PENSAR

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), e o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, estão afinados num ponto principal deste debate: “Mara vice, jamais!”. Também lhe querem fora chapa oficial de candidatos a senador a ser apresentada pela coligação que apoiará a candidatura ao governo de Gladson Cameli (PP).

OUTROS CAMINHOS

É que com Mara Rocha (PSDB) fora da chapa oficial, o PSDB não poderia estar na aliança do Gladson Cameli (PP). Neste caso, Rocha não entraria na chapa de Federal da coligação.

PRÓXIMA SEMANA

Em meio a um tiroteio cerrado entre PSDB e MDB, o candidato ao governo Gladson Cameli (PP), prometeu que na próxima semana anunciará oficialmente o nome do seu vice. Não vai agradar gregos e troianos, na política, o que tem de ser feito não deve ser postergado.

BLEFE DE TRUCO

Não acredito neste blefe de truco dos dirigentes do MDB. Apoiar o candidato Lira Xapury e o Marcus Alexandre, nem pensar! Apoiar o Coronel Ulisses Araújo seria apoiar indiretamente a candidatura á presidência de Jair Bolsonaro (PATRIOTAS), rifado pela direção nacional. Só depois que eu ver.

POLÍTICO EXPERIENTE

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) é sagaz, experiente, conhece tudo de política, está jogando na mesa da oposição um grande blefe, que seria matar a única chance que tem de chegar ao poder, o que não vai fazer. Sabem quantas vezes abandonará o Gladson? Nenhuma!

TABULEIRO DE XADREZ

Neste tabuleiro de xadrez o candidato ao Senado, Márcio Bittar, entra como palpiteiro para que seja dado um xeque-mate na pedra que detesta: o deputado federal Major Rocha (PSDB). Ter a jornalista Mara Rocha como vice seria fortalecer o inimigo político. E isso Bittar tentará impedir a qualquer custo. Já está tentando.

ATÉ QUE ENFIM

Sou crítico da realização de sessões solenes na ALEAC, durante os dias de sessões ordinárias, porque a maioria é para ensebar os homenageados atrás de votos. A homenagem de ontem, entretanto, foi justa, o Rotary Clube é uma entidade filantrópica sem fins politiqueiros.

SEM RASTEIRA

Vamos deixar bem situada esta questão da mudança na presidência do DEM. Não pode ser considerada “rasteira” do deputado federal Alan Rick (DEM), porque ocorrerá em todos os Estados, aonde as presidências regionais serão presididas por parlamentares federais. É um posicionamento da direção nacional. Não se trata, pois, de um caso paroquial politiqueiro.

CONVERSA COM O CORONEL

Há correntes dentro do MDB que já defendem uma aliança do partido com a candidatura ao governo do Coronel Ulisses. Esta eu pago para ver. É tudo um grande jogo de cena.

PATÉTICA E INFANTIL

A cena de ontem na Câmara Municipal de Rio Branco, envolvendo os vereadores Railson (PODEMOS) e Eduardo Farias (PCdoB) e Rodrigo Forneck (PT), virando as costas quando o vedreador N. Lima discursava contra a aprovação de um empréstimo pela PMRB foi patética e infantil. As divergências, os debates, o contraditório se exerce no parlamento olho no olho.

CHAMA MAIS ATENÇÃO

Dos três vereadores o que chama mais a atenção por ser experiente e calejado no debate é o líder do prefeito, Eduardo Farias (PCdoB). Não lhe cabe mais o arroubo recruta de primeiro mandato.

SELMO DANTAS

O PT trabalha para ter candidatos a deputado estadual nos 22 municípios. Em Xapuri foi escolhido o ex-vereador Selmo Dantas (PT). Confirmando-se a saída do deputado Jonas Lima (PT), o partido perde por baixo cinco mil votos na legenda de estadual. A deputada Leila Galvão (PT) deverá ser a mais votada do PT, em Xapuri.

PORTA DA FRENTE

O deputado Jonas Lima (PT) está deixando o partido pela porta da frente. Tem ido aos diretórios municipais comunicar a decisão. De um político sério, não se esperava diferente.

EUFORIA GERAL

Há uma euforia geral entre os dirigentes da oposição, com as duas últimas pesquisas, por institutos diferentes. Ambas mostram um cenário favorável à candidatura do senador Gladson Cameli (PP) ao governo. É bom lembrar: eleição se decide na campanha e nas urnas.

TEMPO ABERTO

Foi o tempo abrir um pouco e a prefeitura de Rio Branco aproveitou para trabalhar até de noite neste rápido veranico. Digo rápido porque ontem desabou um aguaceiro. Enquanto o tempo não se firmar o trabalho de tapa-buraco terá que se feito com muita dificuldade.

TORNEIRA ABERTA

Neste final de fevereiro e começo de março parece que São Pedro esqueceu de fechar as torneiras. É água e água.

GANHA UMA SALTENHA

Ganha uma cocada quem adivinhar onde estava ontem às 21 horas o senador Sérgio Petecão (PSD). Como não acertaram vou revelar: reunido com o deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) e o vereador Railson (PODEMOS), acertando uma parceria para a campanha.

VAI PERDER A FORÇA

Caso o candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), aceitar faca no pescoço entra na campanha desfigurado e se ganhar o governo continuará a ser pressionado e será um Deus nos acuda.

O DONO DO PEDAÇO

Na próxima administração da prefeitura de Rio Branco, que começará dia 8 de abril com a posse da vice-prefeita Socorro Nery (PSB), o dono do pedaço nos cargos parece que será mesmo o PSB, com o fim do reinado absoluto do PT no cargo. Nada mais natural. A cúpula do PSB já começa a falar em nomes para o futuro secretariado. Um dos citados é o da ex-vereadora Ariany Cadaxo, ausente muito tempo do Estado, para ser a secretária de Administração. Nada contra. O PSB tem que colocar os seus. Não foi assim que agiu o PT? O uso do cachimbo deixa a boca torta, diz o ditado. Ariany deixou o PCdoB e filiou-se recentemente no PSB, com o aval de Socorro Nery. Exatamente para se cacifar a um cargo.