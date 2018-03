Funcionário público do Acre é condenado por chamar delegado de “babaca, trouxa e vagabundo”

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 2 de março, edital que beneficia exclusivamente os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino com vagas em Cursos Técnicos de Nível Médio. Os cursos integram o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, em uma nova ação denominada Médio Tec.

Na capital e interior serão ofertadas 1.620 vagas destinadas para Cursos Técnicos, com carga horária mínima de 1.100 horas e máxima de 1.320 horas, visando formar profissionais para atuarem em atividades referentes à área de Informação e Comunicação.

O período das inscrições terá início nesta segunda-feira, 5, e segue até a sexta, 9, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. A inscrição deverá ser feita na escola na qual o candidato esteja matriculado.

As vagas serão distribuídas por escola de Ensino Médio nos municípios de Acrelândia, Bujari, Brasiléia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira e Tarauacá.

O candidato, no ato da matrícula, deve obrigatoriamente comprovar:Idade e escolaridade mínimas exigidas para o curso: 15 (quinze) anos e cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio, 1º módulo do PEEM ou 2º módulo da EJA; Ter Cadastro de Pessoa Física – CPF; Ser prioritariamente beneficiário do programa bolsa família; ter frequência escolar com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de participação; Ter aproveitamento escolar de no mínimo 6,0 (seis) na média global.

O candidato só poderá se inscrever em apenas um dos cursos ofertados. O Processo Seletivo será por meio de sorteio público, que se realizará no auditório da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, no dia 12/03/2018, às 9h. Participarão do sorteio os candidatos que atenderem aos requisitos de acesso.

Os candidatos poderão comparecer ao local de realização do sorteio, porém não há obrigatoriedade de comparecimento. A lista dos candidatos sorteados será divulgada no site da Secretaria de Estado de Educação e Esporte e afixada no mural das escolas a partir do dia 16/03/2018.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre, no dia 27/03/2018. A confirmação da matrícula pelo candidato pré-matriculado deverá ser efetuada no prazo máximo de até 07 (sete) dias após a pré-matrícula no SISTEC.

Confira o quadro de vagas e os cursos ofertados: