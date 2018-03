Em novo áudio, oposicionista reclama que Bittar e Cameli abandonaram lideranças do Alto Acre

O ex-presidente da Associação Comercial de Brasiléia, Joaquim Lira, que ganhou notoriedade política após um bate-boca com o governador do Acre, Sebastião Viana, do PT, e engrossou as fileiras dos partidos de oposição na região do Alto Acre, usou grupos de WhatsApp para postar áudios demonstrando seu descontentamento com Márcio Bittar (MDB) e Gladson Cameli (Progressistas).

Irônico, Joaquim Lira agradeceu por não ter sido recebido por Bittar. “Você não me recebeu em seu gabinete, e a gente só tem a agradecer pela força que você vem dando. Infelizmente, Gladson, da forma que estão conduzindo esse processo tirando o Alto Acre de tudo quanto é situação não dá”, diz Lira, ao destacar que tentou falar com Gladson Cameli seis vezes, mas não foi atendido.

Joaquim Lira afirma quem há uma blindagem por parte de um assessor de Gladson Cameli, que não permite que apoiadores mantenham contato com o pré-candidato ao governo do Acre. “Eu não sou funcionário seu. Eu sou seu aliado. A gente precisa de consideração da parte de vocês”. Lira promete tomar providências caso não tenha nenhuma resposta dos líderes de oposição.

“Se até o dia 15 de março, Brasileia e Epitaciolândia não começarem a ser respeitadas, não começar a ser jogada no contexto, nós vamos lançar nossos candidatos daqui. Nós caímos, mas caímos de pé, porque já chega de brincar com a gente aqui do Alto Acre, já chega da gente servir de escada e não ser respeitado”, ressalta Lira, ao questionar a falta de atenção com o Alto Acre.

Segundo Joaquim Lira, há 90 dias as lideranças políticas dos municípios do Alto Acre não recebem sequer uma ligação dos caciques oposicionistas. “Isso nos causa estranheza, isso nos causa preocupação. As pessoas precisam entender que o Alto Acre tem voto. Com certeza nessas eleições vai ser o divisor de águas, porque dos quatro municípios da região, três são comandados pelo PT”.

Lira ressalta que o único município administrado pela oposição “e o que infelizmente é comandado por nós da oposição está uma porcaria, com três, quatro meses de funcionários sem receber e isso nos causa uma grande tristeza. E hoje o que a gente fica mais triste de saber que os grandes não têm a humildade de sequer fazer uma ligação”, diz o militante no áudio.

Ouça o áudio na integra: