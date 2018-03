“Vou seguir com o Gladson Cameli doa a quem doer”, diz senador Sérgio Petecão

Após tomar conhecimento da decisão do MDB desembarcar do barco do pré-candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), o senador Sérgio Petecão (PSD) convocou uma reunião de emergência com as lideranças de seu partido para tirar um posicionamento sobre a crise que se instalou na oposição.

Petecão disse que chamou o deputado Jairo Carvalho e a cúpula do PSD e decidiu que mantém o posicionamento acordado no ano passado. “Vou seguir com o Gladson Cameli doa a quem doer. Sou um político de palavra, jamais vou adotar uma postura que poderá prejudicar a caminhada da oposição”, enfatiza Petecão.

Segundo ele, alguns setores da oposição estão fazendo o jogo que o PT esperava. “Não podemos morder a isca do PT. Eles semeiam a discórdia e tentam desestabilizar os partidos de oposição. Não podemos entrar nesse jogo, precisamos de união para devolvermos o Acre a seu povo. Vou seguir defendendo chapa única com Gladson na cabeça”, finaliza Petecão.