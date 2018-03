Professores do Acre recebem terceira e última parcela do reajuste salarial

Em comemoração ao Mês da Mulher, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Sect), abre vagas para o público feminino em quatro turmas no curso Crescendo e Empreendendo, sendo duas no Telecentro do Parque Chico Mendes, e outras duas no espaço da Cidade do Povo, que será inaugurado em breve.

Ao todo, serão 70 vagas, e as aulas terão carga horária de 20 horas, sendo realizadas dias 5 a 10 de março, e 12 a 16 do mesmo mês. As inscrições seguem até o dia 2 de março, e devem ser feitas nos locais em que as oficinas serão aplicadas. As interessadas devem portar apenas uma cópia da identidade e ter idade mínima de 16 anos.

A formação conta com apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SEPMulheres), prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias de Cidadania e Assistência Social (Semcas), de Meio Ambiente (Semeia), Juventude (Sejuv) e Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).