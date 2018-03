Conheça os servidores irregulares da Sefaz demitidos por Sebastião

O presidente da Comissão do XI Processo de Avaliação e Seleção de Estagiário da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Rodrigo Fernandes das Neves, assinou edital (Nº 02/2018) que altera os locais de realização das provas para preenchimento de treze vagas e formação de cadastro de reserva de Estágio de Estudantes de Nível Superior, na área de direito.

Segundo estabelece o edital, agora as provas serão realizadas no auditório do Centro de Estudos de Línguas – CEL, Avenida Getúlio Vargas, nº 3030, bairro bosque, Rio Branco-Ac. Logo após o prédio da Procuradoria-Geral do Estado). Antes as provas seriam aplicadas no auditório da PGE.

A data e horário da prova permanecem inalterados, ou seja, Terça- Feira, 13 de março de 2018, das 9h às 13h.

Confira o link:

http://www.pge.ac.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Edital-do-XI-Processo-Seletivo-de-Est%C3%A1gio-01.pdf

A bolsa de estágio será no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o auxílio-transporte de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para jornada de estágio de 4h diárias e 20h semanais.

Participam deste processo somente estudantes de Direito regularmente matriculados do 3º ao 10º período, ou equivalente, das seguintes universidades ou faculdades conveniadas com a PGE: Universidade Federal do Acre (UFAC), Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO); Faculdade Barão do Rio Branco (UNINORTE); Instituto de Ensino Superior do Acre (IESACRE).