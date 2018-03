Show de Wesley Safadão deve ser cancelado em Rio Branco

O governador Sebastião Viana e o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), Pedro Longo, assinaram convênio, durante solenidade no auditório da Biblioteca Pública do Acre, na manhã desta quarta-feira, 28, que prevê o repasse financeiro de R$ 4, 9 milhões à Segurança Pública do Acre: são R$ 3,6 milhões para o trabalho ostensivo da Polícia Militar e mais R$ 1,3 milhão para ações diversas da Secretaria de Segurança.

“A defesa da vida envolve muita autoridade moral. E isso vocês demonstram com muita força. Agradeço o empenho de cada um que contribui para o trânsito seguro, além dos policiais, que enfrentam a ameaça da violência todos os dias para nos proteger”, destacou o governador Sebastião Viana.

Como o Detran integra o Sistema Integrado de Segurança Pública, as ações também serão voltadas ao trânsito nas cidades do Acre.

“Os recursos vão ajudar nas atividades de fiscalização não apenas do trânsito, mas de um modo geral. Assim, apoiamos a segurança e a população neste momento de dificuldades. Este ano, ampliamos os valores e damos nossa contribuição para a solução mais definitiva para a segurança”, afirmou o diretor-geral do Detran, Pedro Longo.

O comandante-geral da PM, coronel Marcos Kinpara, explicou a importância do trabalho conjunto. “A parceria renovada hoje é importantíssima, porque dá condições de trabalho aos policiais de todos os municípios. Também ajuda na repressão a pessoas que dirigem embriagadas e cometem crimes graves no trânsito”, disse.

A última avaliação feita mostra uma redução de 29% no índice de mortes no trânsito do estado, levando-se em consideração os meses de janeiro a outubro de 2017 em comparação com o mesmo período de 2016. O trabalho é feito pelo Detran, com apoio das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), Polícia Militar, Superintendência Municipal de Transportes (RB-Trans) e outros parceiros envolvidos.