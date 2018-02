Magoado por perder cargos no governo, deputado Jonas Lima anuncia saída do PT do Acre

O deputado Jonas Lima (PT) anunciou em reunião acontecida no diretório municipal de Mâncio Lima esta semana que estará pedindo a sua desfiliação do PT. Foi uma reunião tensa em que, muito emocionado, Jonas enumerou uma série de cortes de cargos do seu grupo, que para ele se configuram como um desprestígio por parte do governo petista, como no DERACRE e DETRAN, o que lhe deixa sem clima para continuar no partido. O seu irmão Taumaturgo Lima, que foi deputado federal pelo PT, já abandonou a sigla. O ex-secretário de Fazenda, Mâncio Lima Cordeiro, que foi figura de proa em outras campanhas petistas saiu da cena política.

A coluna tem informações de que parentes do parlamentar que atuam no ramo de terraplanagem têm ligações estreitas com o empresário Eládio Cameli, pai do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP). Jonas não disse durante a sua fala de despedida quem apoiaria para o governo.

O presidente regional do PT, deputado Daniel Zen, confirmou a existência da reunião é as declarações do deputado Jonas Lima (PT), mas ressalvou que não chegou nada de oficial em suas mãos com o pedido de desligamento. O Blog tentou várias vezes falar com o deputado Jonas, mas ele estava com o celular desligado.

Jonas há certo tempo já vinha tendo desentendimentos com alguns setores do seu partido. Chegou a ser barrado numa reunião da FPA que acontecia no gabinete governamental. O seu irmão Isac Lima, prefeito de Mâncio Lima, não se manifestou ainda sobre o episódio. Mais notícias políticas no BLOG DO CRICA.