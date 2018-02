Governo do Acre diz que deve concluir investigação criminal em março para só então convocar aprovados em concurso da PM

Os aprovados no Concurso Público da Polícia Militar do Acre aguardam ansiosos as estapas finais para que possam serem contratados, prova disso foram os email enviados à redação do ac24horas pedindo informações oficiais sobre o andamento do certame. Os candidatos aguardam desde janeiro pelo resultado da etapa de Investigação Criminal e Social.

“Gostaria de sugerir uma pequena reportagem sobre o resultado final do concurso da PM que já vai fazer aniversário no mês de março e ainda não foi divulgado o resultado final”, diz um leitor em uma das mensagens.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação e foi informada que “até meados de Março será concluído a fase de investigação social dos 250 aprovados, já em curso. Na sequência será realizado o processo de contratação e de academia, que deve durar seis meses. O mesmo procedimento refere-se ao concurso da Civil realizado no mesmo período”, informou.

Em Janeiro deste ano, a SGA convocou os aprovados para a entrega de Exames Médico e Toxicológico e entrega de documentos para a fase de Investigação Criminal e Social. A convocação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da segunda-feira (15 de janeiro).A entrega de documentos para esta etapa ocorreu dos dias 15 ao 19 de janeiro.